RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Стародубова назвала полезные свойства ананаса

Короткая ссылка
Главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о полезных свойствах ананаса.
Диетолог Стародубова назвала полезные свойства ананаса
  • Gettyimages.ru
  • © Siarhei Khaletski

В этом экзотическом фрукте содержатся бета-каротин, витамины С, В1, В2, В6 и PP, кальций, магний, цинк, йод, а также органические кислоты и клетчатка, заявила специалист в беседе с сайтом «Москва 24».

«Клетчатка положительно влияет на функциональное состояние органов желудочно-кишечного тракта и способствует нормализации липидного обмена», — сказала специалист.

В то же время она отметила, что употреблять ананасы рекомендуется в свежем виде и не более 250—300 г в день.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить