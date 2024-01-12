Диетолог Стародубова назвала полезные свойства ананаса

Главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о полезных свойствах ананаса.

В этом экзотическом фрукте содержатся бета-каротин, витамины С, В1, В2, В6 и PP, кальций, магний, цинк, йод, а также органические кислоты и клетчатка, заявила специалист в беседе с сайтом «Москва 24».

«Клетчатка положительно влияет на функциональное состояние органов желудочно-кишечного тракта и способствует нормализации липидного обмена», — сказала специалист.

В то же время она отметила, что употреблять ананасы рекомендуется в свежем виде и не более 250—300 г в день.

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