Мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата в украинском городе Синельниково Днепропетровской области, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на украинских военных.

«Гражданин совершил вооружённое нападение с применением холодного оружия (ножа) на сержанта Вооружённых сил Украины. В результате нападения военнослужащий РТЦК и СП получил ножевое ранение руки», — пишет издание.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов ранее предупредил, что в городе скоро остановится работа общественного транспорта и коммунальных служб из-за мобилизации.

17 мая Владимир Зеленский одобрил законопроект о мобилизации граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы на Украине, а 18 числа сотрудники территориального центра комплектования, исполняющего функции военкомата, получили право вручать повестки круглосуточно.