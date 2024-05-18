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Мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата в украинском городе Синельниково

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Мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата в украинском городе Синельниково Днепропетровской области, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на украинских военных.
Мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата в украинском городе Синельниково
  • Gettyimages.ru

«Гражданин совершил вооружённое нападение с применением холодного оружия (ножа) на сержанта Вооружённых сил Украины. В результате нападения военнослужащий РТЦК и СП получил ножевое ранение руки», — пишет издание.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов ранее предупредил, что в городе скоро остановится работа общественного транспорта и коммунальных служб из-за мобилизации.

17 мая Владимир Зеленский одобрил законопроект о мобилизации граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы на Украине, а 18 числа сотрудники территориального центра комплектования, исполняющего функции военкомата, получили право вручать повестки круглосуточно.

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