В Тюменской области направят более 172 млн рублей на сохранение объектов культуры
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства региона.
В рамках региональной госпрограммы в области в 2023 году идут работы на пяти объектах — это два старинных жилых дома, «Гостиный двор» и могилы на Завальном кладбище в Тобольске, а также церковь Спаса в Тюмени.
В то же время стало известно, что в Воткинске отреставрируют Благовещенский собор, где крестили композитора Петра Чайковского, передаёт izhlife.ru со ссылкой на Telegram-канал главы Удмуртии Александра Бречалова.
На данный момент закончена роспись на главном куполе. Работы планируется завершить к рождественским праздникам.
Ранее сообщалось, что в Тобольске восстановят здание XIX века.