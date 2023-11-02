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В Тюменской области направят более 172 млн рублей на сохранение объектов культуры

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В Тюменской области на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия направят более 172 млн рублей в 2023 году.
В Тюменской области направят более 172 млн рублей на сохранение объектов культуры
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства региона.

В рамках региональной госпрограммы в области в 2023 году идут работы на пяти объектах — это два старинных жилых дома, «Гостиный двор» и могилы на Завальном кладбище в Тобольске, а также церковь Спаса в Тюмени.

В то же время стало известно, что в Воткинске отреставрируют Благовещенский собор, где крестили композитора Петра Чайковского, передаёт izhlife.ru со ссылкой на Telegram-канал главы Удмуртии Александра Бречалова.

На данный момент закончена роспись на главном куполе. Работы планируется завершить к рождественским праздникам.

Ранее сообщалось, что в Тобольске восстановят здание XIX века.

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