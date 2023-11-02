В Тобольске восстановят здание XIX века
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Об этом сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на городскую администрацию.
Заведение для девушек было создано в середине XIX века по инициативе декабристов Александра Муравьёва и Петра Свистунова.
Летом 2023 года Комитет культурного наследия Тюменской области выдал разрешение на разработку проекта для проведения работ по сохранению памятника.
После ремонта в здании расположится учреждение «Креативные индустрии Тобольска».
Ранее НСН сообщала, что в Москве два исторических объекта отреставрируют по городской программе.