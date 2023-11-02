В Тобольске восстановят здание XIX века

В городе Тобольске (Тюменская область) в рамках программы «Тобольск настоящий» восстановят здание XIX века, где в 1852 году было открыто девичье приходское училище.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на городскую администрацию.

Заведение для девушек было создано в середине XIX века по инициативе декабристов Александра Муравьёва и Петра Свистунова.

Летом 2023 года Комитет культурного наследия Тюменской области выдал разрешение на разработку проекта для проведения работ по сохранению памятника.

После ремонта в здании расположится учреждение «Креативные индустрии Тобольска».

Ранее НСН сообщала, что в Москве два исторических объекта отреставрируют по городской программе.