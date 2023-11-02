RT в Telegram
Подпишись

В Тобольске восстановят здание XIX века

Короткая ссылка
В городе Тобольске (Тюменская область) в рамках программы «Тобольск настоящий» восстановят здание XIX века, где в 1852 году было открыто девичье приходское училище.
В Тобольске восстановят здание XIX века
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на городскую администрацию.

Заведение для девушек было создано в середине XIX века по инициативе декабристов Александра Муравьёва и Петра Свистунова.

Летом 2023 года Комитет культурного наследия Тюменской области выдал разрешение на разработку проекта для проведения работ по сохранению памятника.

После ремонта в здании расположится учреждение «Креативные индустрии Тобольска».

Ранее НСН сообщала, что в Москве два исторических объекта отреставрируют по городской программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить