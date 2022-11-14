В Челябинской области завершился пожароопасный сезон

В Челябинской области в понедельник, 14 ноября, завершился пожароопасный сезон.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Такое решение принято в связи со снижением среднесуточных температур и с отсутствием пожарной опасности в лесах.

Тем временем с 7 по 13 ноября подразделения противопожарной службы Тюменской области выезжали на тушение пожаров шесть раз, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на ведомство.

Основными причинами возгорания стали неосторожное обращение с огнём и нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе компании ТЭК принимают меры для восстановления леса в Год экологии.