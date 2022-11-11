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На Ямале ведут работу по восстановлению леса в Год экологии

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В Ямало-Ненецком автономном округе компании ТЭК принимают меры для восстановления леса в Год экологии.
На Ямале ведут работу по восстановлению леса в Год экологии
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  • © georgeclerk

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на региональное правительство.

«В этом году принято решение о восстановлении лесов, погибших в результате пожаров. Параллельно ведётся работа по уборке погибших насаждений. Самая большая площадь лесов в этом году была высажена в Пуровском районе — 1278 га», — отмечается в сообщении.

Тем временем в Хабаровском крае продолжается акция «Чистый лес», передаёт transsibinfo.com. В шести районах убрали более 2 га территорий, в планах — убрать ещё 41 га.

Ранее сообщалось, что в Московской области нацпроект «Экология» на 2022 год выполнен на 107%.

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