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В Подмосковье перевыполнили годовой план по восстановлению лесов

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В Московской области нацпроект «Экология» на 2022 год выполнен на 107%.
В Подмосковье перевыполнили годовой план по восстановлению лесов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Работы по искусственному восстановлению проведены на площади 1393,52 га, что составило 107% от годового плана», — заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Со своей стороны глава Комитета лесного хозяйства МО Олег Баженов отметил, что, помимо мероприятий по лесовосстановлению, которые проводятся самим ведомством и подрядными организациями, учитываются и традиционные акции.

«В этом году провели акции «Лес Победы» и «Наш лес». Только на землях лесного фонда было высажено более 380 тыс. сеянцев сосны, ели и дуба», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье провели 335 мероприятий по очистке лесов от мусора в 2022 году.

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