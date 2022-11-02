В Подмосковье перевыполнили годовой план по восстановлению лесов

В Московской области нацпроект «Экология» на 2022 год выполнен на 107%.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Работы по искусственному восстановлению проведены на площади 1393,52 га, что составило 107% от годового плана», — заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Со своей стороны глава Комитета лесного хозяйства МО Олег Баженов отметил, что, помимо мероприятий по лесовосстановлению, которые проводятся самим ведомством и подрядными организациями, учитываются и традиционные акции.

«В этом году провели акции «Лес Победы» и «Наш лес». Только на землях лесного фонда было высажено более 380 тыс. сеянцев сосны, ели и дуба», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье провели 335 мероприятий по очистке лесов от мусора в 2022 году.