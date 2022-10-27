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В Подмосковье провели 335 мероприятий по очистке лесов от мусора в 2022 году

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В Московской области организовали 335 субботников на территориях лесного фонда с начала текущего года.
В Подмосковье провели 335 мероприятий по очистке лесов от мусора в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Przemy

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства.

Зампред правительства региона Георгий Филимонов рассказал, что благодаря субботникам от мусора очистили свыше 200 га лесов. За десять месяцев 2022 года из лесов вывезли 1244,83 кубометра мусора.

Согласно данным комитета лесного хозяйства, лидерами по количеству проведённых субботников стали Бородинское лесничество — 85, Истринское — 32 и Ступинское — 25.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.

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