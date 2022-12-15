Психологический триллер на сцене: Даррен Аронофски работает над мюзиклом по «Чёрному лебедю»

Режиссёр Даррен Аронофски намерен поставить мюзикл на основе своего фильма 2010 года «Чёрный лебедь», главную роль в котором исполнила Натали Портман. В киноистории рассказывается о балерине-перфекционистке, доведённой до грани безумия собственным стремлением к совершенству. Сроки переноса картины на театральные подмостки пока неизвестны.

Нашумевший драматический триллер «Чёрный лебедь» получит второе рождение, но уже на театральной сцене — в качестве мюзикла. Об этом режиссёр Даррен Аронофски рассказал в интервью The AV Club.

«Мы пытаемся создать мюзикл по «Чёрному лебедю», — заявил постановщик, — Посмотрим, что из этого выйдет, но мы над этим работаем». Где будет представлен проект, Аронофски не уточнил.

Кинематографист также отметил, что всегда хотел поработать именно над мюзиклом и неоднократно поднимал эту идею. Отвечая на вопрос, не размышлял ли он о съёмках киномюзикла, Аронофски заявил, что ему это также было бы интересно, но сопряжено с рядом трудностей.

«Это очень непросто, поскольку музыка из мюзиклов больше не пользуется популярностью. Так что же делать? Я считаю, что «Гамильтон» гениален, потому что Лин-Мануэль Миранда соединил мюзикл с хип-хопом. Так он совершил этот поистине блестящий прорыв. Главную проблему представляет вопрос о том, какой должна быть музыка и каково её происхождение», — цитирует постановщика The AV Club.

Триллер «Чёрный лебедь», вышедший в 2010 году, собрал почти $330 млн в прокате. Сюжет картины, основанный на произведении Андреса Хайнца, вращается вокруг балерины Нины Сейерс (Натали Портман), мечтающей исполнить главную роль в постановке «Лебединого озера». Героиня, столкнувшаяся с целым рядом сложностей — от непростых отношений с хореографом Тома Леруа (Венсан Кассель) до конкуренции с молодой танцовщицей Лили (Мила Кунис), — постепенно скатывается в пучину безумия, переставая различать явь и навязчивые галлюцинации.

«Чёрный лебедь» номинировался на «Оскар» в пяти категориях — «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая работа оператора», «Лучший монтаж» и «Лучшая женская роль». В результате заветную статуэтку американской киноакадемии получила Натали Портман, собравшая за воплощение на экране образа Нины ещё и премии «Золотой глобус», BAFTA, «Сатурн» и другие.

Готовясь к съёмкам, Портман возобновила занятия балетом (она ходила в балетную школу в детстве) и стала тренироваться по несколько часов в день. Артистка похудела на девять килограммов, а во время съёмок получила несколько травм.

«Чёрный лебедь» получил преимущественно положительные отзывы критиков и зрителей (85% и 84% соответственно на агрегаторе Rotten Tomatoes, 78/100 на портале Metacritic) и окупился в прокате, заработав сумму, в десятки раз превысившую относительно скромный бюджет в $13 млн.

Актёры и кинокритики сравнивали работу Аронофски с «квартирной трилогией» Романа Полански («Отвращение», «Ребёнок Розмари», «Жилец»), работами пионера боди-хоррора Дэвида Кроненберга и психологическими триллерами Дэвида Финчера.

В июне 2022 года стало известно, что продолжение нашумевшего фильма Тодда Филипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли также станет мюзиклом. Вторым ведущим персонажем в картине с рабочим названием «Джокер: Безумие на двоих» станет Харли Квинн в исполнении популярной певицы Леди Гаги. При этом действие фильма развернётся не в той вселенной, где живут аналогичные суперзлодеи, воплощённые на экране Джаредом Лето и Марго Робби. Сценарий к сиквелу, как и к оригинальной картине, написали Тодд Филлипс и Скотт Сильвер.

Как и Аронофски, Филлипс ранее не работал в жанре мюзикла. Наиболее заметными проектами в его фильмографии в качестве режиссёра являются трилогия «Мальчишник в Вегасе», комедии «Впритык» и «Парни со стволами». В качестве продюсера Филлипс работал над лентой 2018 года «Звезда родилась», получившей восемь номинаций на «Оскар».

Первая часть «Джокера» не казалась продюсерам перспективной, потому на её производство было выделено $60 млн — довольно скромный бюджет по меркам комиксовых блокбастеров. Однако проект «выстрелил», собрав в прокате более $1,074 млрд. Картина получила 11 номинаций на «Оскар» и была удостоена двух наград — за лучшую мужскую роль и саундтрек. Кроме того, «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля, а Хоакин Феникс был удостоен премий BAFTA, Гильдии киноактёров и «Золотой глобус».