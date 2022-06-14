Резонансный сюжет, песни и Леди Гага в роли Харли Квинн: каким будет продолжение фильма «Джокер»

Продолжение фильма Тодда Филлипса «Джокер» будет снято в жанре мюзикла. Также стало известно, что на роль суперзлодейки Харли Квинн рассматривается Леди Гага, ранее появившаяся в лентах «Звезда родилась» и «Дом Gucci». Ожидается, что она присоединится к Хоакину Фениксу, который исполнит роль Джокера. Ранее постановщик сообщал, что его новый проект с рабочим названием Joker: Folie à Deux («Джокер: Безумие на двоих») будет иметь некий «тематический резонанс».

Продолжение фильма «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса снимут в жанре мюзикла, сообщает The Hollywood Reporter. Таким образом, сиквел будет значительно отличаться от оригинала: криминальная драма 2019 года про мрачного и угрюмого персонажа представляла собой нечто среднее между «Таксистом» и «Королём комедии» Мартина Скорсезе.

Ранее постановщик опубликовал на своей странице в Instagram* фото обложки сценария с рабочим названием Joker: Folie à Deux («Джокер: Безумие на двоих»). Этот термин отсылает к психическому расстройству, разделяемому двумя и более лицами, обычно членами одной семьи. Исходя из названия, некоторые подписчики Филлипса предположили, что в картине появится Харли Квинн — суперзлодейка и помощница Джокера. Догадки оказались верными, в сценарии действительно будет задействована Квинн. При этом сюжет развернётся не в той вселенной, где живёт суперзлодейка в исполнении Марго Робби (актриса сыграла её в фильмах серии «Отряд самоубийц», а также ленте «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»).

На роль Квинн в фильме Тодда Филлипса рассматривается Леди Гага, ранее снявшаяся в картинах «Звезда родилась» и «Дом Gucci».

Ожидается, что во второй части к роли Джокера вернётся Хоакин Феникс — фото артиста, читающего сценарий, также опубликовал Тодд Филлипс. Впрочем, как пишет The Hollywood Reporter, участие актёра ещё не факт, поскольку Warner Bros. пока не заключила с ним сделку.

Подробности о том, какое место займёт Харли Квинн в грядущем проекте, не разглашаются. Согласно комиксам DC, героиня была психиатром Джокера, а позднее влюбилась в него и стала сподвижницей. Сценарий фильма написал сам Тодд Филлипс в соавторстве со Скоттом Сильвером — ранее кинематографисты вместе работали над первой частью истории. Постановщик отмечал, что его новая картина будет иметь некий «тематический резонанс».

До продолжения «Джокера» Тодд Филлипс не режиссировал мюзиклы. Среди его наиболее громких проектов — ленты серии «Мальчишник в Вегасе». Также постановщик снял популярные комедии «Впритык» и «Парни со стволами». Однако в качестве продюсера кинематографист приложил руку к созданию ленты 2018 года «Звезда родилась», получившей восемь номинаций на «Оскар».

Кадр из фильма «Джокер»

© kinopoisk.ru

Действие первого «Джокера» Тодда Филлипса разворачивается в начале 1980-х в Готэм-Сити. Лента представляет собой «исследование характера» Артура Флека, психически неуравновешенного одиночки, чьё здоровье начинает ухудшаться после того, как Готэм урезает финансирование социальных служб. В результате герою приходится отказаться от сеансов психотерапии и лекарств, ставших недоступными. Постепенно Артур Флек превращается в Джокера.

Изначально картина не считалась коммерчески перспективной, поэтому на её производство было выделено $60 млн — небольшая сумма по сравнению с бюджетами многих других голливудских фильмов по комиксам. При этом проект стал кассовым хитом, собрав в мировом прокате более $1,074 млрд.

Кроме того, «Джокер» произвёл фурор на Венецианском кинофестивале и получил его главный приз — «Золотого льва». Прежде всего критики остались довольны игрой Хоакина Феникса: по их мнению, «в его изображении беспощадной природы отчаяния Артура нет ни единой фальшивой ноты».

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Позднее картина получила 11 номинаций на «Оскар», в том числе в главных категориях — «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучший адаптированный сценарий». Авторам ленты досталось две статуэтки — за лучший сценарий и мужскую роль. Хоакин Феникс также был удостоен премий Гильдии актёров, «Золотой глобус» и BAFTA.

Впрочем, не все зрители пришли в восторг от картины. Рейтинг первого «Джокера» на портале Rotten Tomatoes составляет 88% на основе отзывов широкой аудитории, однако эксперты оценили её менее однозначно, присудив 68% свежести. Среди претензий кинокритиков — большое количество явных отсылок к классическим фильмам, отсутствие чёткой структуры в сюжете и обилие сцен насилия — по мнению некоторых рецензентов, они могут спровоцировать зрителей на подобные поступки. Несмотря на успех, фильм был номинирован на антипремию «Золотая малина» за «пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью».

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