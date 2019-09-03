Социопатия на большом экране: первый взгляд на «Джокера» с Хоакином Фениксом

На днях в рамках Венецианского кинофестиваля прошла премьера фильма Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Представленную в основном конкурсе ленту зал встретил восьмиминутной овацией. По мнению критиков, своим успехом сольный фильм о заклятом враге Бэтмена во многом обязан актёрской игре Хоакина Феникса. Многие отмечают, что картина Филлипса о становлении Джокера выглядит максимально реалистично. Среди прочего, в образе этого персонажа и стилистике фильма в целом критики разглядели отсылки к картинам Мартина Скорсезе. Российская премьера ленты запланирована на 3 октября 2019 года.

31 августа в рамках 76-го Венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера картины «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Лента в числе ещё 20 фильмов участвует в основном конкурсе киносмотра и наряду с «Делом Дрейфуса» Романа Полански, «К звёздам» Джеймса Грэя и «Прачечной» Стивена Содерберга считается основным претендентом на «Золотого льва».

Релиз «Джокера» вызвал большой ажиотаж: задолго до начала показа у зала выстроилась длинная очередь из гостей фестиваля, а после финальных титров зрители в течение восьми минут стоя аплодировали создателям картины.

Действие фильма разворачивается в начале 1980-х. Готэм-сити поглотил социальный кризис, сопровождающийся забастовкой мусорщиков. В такой обстановке живёт Артур Флек (Феникс). Он работает клоуном-аниматором и мечтает о карьере стендап-комика в шоу Мюррея Франклина (Роберт Де Ниро), что всячески поощряет его мама (Фрэнсис Конрой).

Однако на улицах Готэм-сити Флек неизменно сталкивается с человеческой жестокостью, которая раз за разом все больше сменяет улыбку клоуна на ухмылку Джокера.

© Кадр из фильма «Джокер» (2019)

Характерная особенность персонажа — периодические приступы неконтролируемого смеха, вызванные травмой мозга. В интервью изданию The Hollywood Reporter Феникс рассказывал, что несколько месяцев репетировал смех Джокера прежде, чем сумел подобрать подходящий тон.

Для роли Джокера Феникс сбросил больше двадцати килограммов. По словам актёра, это оказало сильное воздействие на его психику и практически начало сводить его с ума. Также Феникс прочитал ряд книг о психологических расстройствах. По его словам, он не искал причины в действиях своего героя и не стремился поставить ему диагноз, но хотел открыть в Джокере новые грани.

Может быть, именно поэтому посмотревшие ленту критики в первую очередь обращают на блестящую работу американского актёра.

«Феникс играет аутсайдера с помутившимся рассудком и делает это настолько уверенно, что от него невозможно отвести глаз. В его изображении беспощадной природы отчаяния Артура нет ни единой фальшивой ноты», — пишет Оуэн Гляйберман из Variety.

В свою очередь, Дэвид Руни в статье для The Hollywood Reporter отмечает, что фильм многим обязан блестящей игре Феникса.

«Это бенефис Феникса, и его невероятная актёрская игра наполняет фильм таким вызывающим то страх, то сострадание безумием, что становится не до смеха. Не будем умалять художественный образ, созданный режиссёром-сценаристом, его соавтором и прекрасными командами технических специалистов и дизайнеров, но именно игра Феникса делает «Джокера» столь нарочито провокационным продуктом голливудской машины по экранизации комиксов», — пишет Руни.

Тодд Филлипс и Хоакин Феникс

© Vincenzo PINTO / AFP

Фанатам графических романов о Джокере до сих пор доподлинно неизвестно его происхождение и настоящее имя. Относительную ясность в судьбу одного из главных антагонистов вселенной DC внёс вышедший в 1988 году комикс «Убийственная шутка» Алана Мура, где рассказывается, что Джокер в прошлом был комиком с поломанной судьбой (но тут же — пояснение, что история может быть выдуманной).

Сюжетную арку о несложившейся карьере и безумии Джокера в сценарий своей картины включил Тодд Филлипс. Однако при создании скрипта он не стал ограничиваться комиксом Мура и добавил в повествование эпизод из графического романа Фрэнка Миллера.

«Поклонники комиксов DC, без сомнения, захотят узнать, насколько каноничной получилась картина. Если не слишком вдаваться в спойлеры, ответ будет таким: более каноничной, чем может показаться на первый взгляд. Филлипс не только вдохновляется бесчисленными фильмами, но вдобавок использует в своей ленте целый фрагмент из комикса «Возвращение Тёмного рыцаря» Фрэнка Миллера», — пишет Алонсо Дюральд из The Wrap.

Некоторые критики подчёркивают, что при создании картины Филлипс черпал вдохновение не только из комиксов — они углядели в ленте преемственность по отношению к работам Мартина Скорсезе. Рецензенты отмечают, что режиссёр вдохновился его фильмами о надломленных судьбах, а также стремился передать стилистику и дух Нью-Йорка, послужившего прообразом Готэма.

«Подлинным источником вдохновения для автора стали два перекликающихся шедевра Мартина Скорсезе «Таксист» и «Король комедии» (где Де Ниро играл стендапера-неудачника. — RT), показывающие неприглядную изнанку американской действительности», — пишет Ксэн Брукс из The Guardian.

Лента Филлипса — первый сольный фильм о заклятом враге Бэтмена. Большинство помнит Джокера, которого играли Джек Николсон, Хит Леджер (удостоенный за роль посмертного «Оскара») и, сравнительно недавно, — Джаред Лето.

В предыдущих экранных адаптациях Джокер выступал одним из антагонистов Бэтмена, с нечётко прорисованной характерной линией. В ленте Филлипса Джокер — обычный человек, которому однажды надоело подставлять другую щёку. Униженный, решивший дать отпор.

© Кадр из фильма «Джокер» (2019)

«Особая притягательность титульной роли, как по сценарной задумке, так и в бескомпромиссном душераздирающем исполнении Хоакина Феникса, заключается в том, что нас подталкивают к сопереживанию, даже когда Джокер уже встаёт на путь маньяка-убийцы», — делится впечатлениями Дэвид Руни.

Некоторые критики уже заявили о ленте комедиографа Филлипса (многие знают режиссёра по лентам «Мальчишник в Вегасе» и «Впритык») как о на удивление серьёзной и реалистичной.

«Джокер» — это тёмная, мрачная и с психологической точки зрения убедительная история происхождения, реалистичный перенос карикатурной социопатии на большой экран», — считает Джастин Ченг из Los Angeles Times.

Российская премьера ленты запланирована на 3 октября 2019 года.