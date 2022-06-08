«Безумие на двоих»: Тодд Филлипс анонсировал продолжение фильма «Джокер»

Режиссёр фильма «Джокер» 2019 года Тодд Филлипс объявил о работе над второй частью под названием Joker: Folie a Deux («Джокер: Безумие на двоих»). В соцсетях он опубликовал пост с двумя снимками — на одном представлена обложка сценария, а на втором — актёр Хоакин Феникс, читающий материал. Ранее постановщик отмечал, что не будет снимать «просто дикий и безумный фильм о «Клоуне-Принце преступного мира» и снова предложит резонансную историю.

Режиссёр фильма «Джокер» 2019 года Тодд Филлипс подтвердил, что работает над продолжением картины. На своей странице в Instagram* он опубликовал фото обложки сценария второй части под рабочим названием Joker: Folie a Deux («Джокер: Безумие на двоих»). Режиссёр также выложил снимок Хоакина Феникса, читающего сценарий, — значит, актёр вернётся к роли Артура Флека. Скрипт написан самим Филлипсом в соавторстве со Скоттом Сильвером — творческий дуэт работал и над первой частью фильма.

Детали сюжета пока не раскрываются, но в 2019 году Филлипс и Сильвер встретились с экс-главой студии Warner Bros Тоби Эммерихом, чтобы обсудить возможные идеи для продолжения драмы о жизни клоуна-злодея.

Режиссёр тогда отмечал, что не собирается снимать «просто дикий и безумный фильм о «Клоуне-Принце преступного мира». По его словам, фильм должен будет иметь определённый тематический резонанс, как и первая картина, всколыхнувшая аудиторию.

«Думаю, в конечном итоге фильм именно этим и зацепил — тем, что происходит на глубинном уровне. Так много фильмов об искре, но этот — о порохе. Было бы любопытно, если бы нам удалось по-настоящему повторить это», — сказал постановщик.

За первые часы после публикации пост Филлипса получил более 200 тыс. лайков. Пользователи площадки пришли в восторг от новости — они радуются возвращению Артура Флека и пишут, что не могут дождаться премьеры.

На пост также реагируют кинозвёзды и другие представители шоу-бизнеса — они выражают восторг и намекают на желание принять участие в проекте. Так, актёр Саймон Рекс смело напросился на небольшую роль.

«Я изучил сценарий и нашел роль-камео, которую ты для меня написал. Спасибо, чувак. Посмотрим, смогу ли я выкроить время», — пишет артист. В проект также попросился актёр и продюсер Дэн Финнерти.

Многие подписчики Филлипса обратили внимание на интригующее название фильма. Кое-кто предположил, что оно намекает на отсылку к Харли Квинн — суперзлодейке вселенной DC Comics, влюблённой в Джокера.

«Folie à deux («Безумие на двоих») — это редкое бредовое расстройство, разделяемое двумя лицами, чаще всего родственниками или людьми с тесными эмоциональными связями», — объясняет один из пользователей.

© Кадр из фильма «Джокер» (2019)

Действие первого фильма Тодда Филлипса про Джокера разворачивается в начале 1980-х в Готэм-Сити, поглощённом социальным кризисом. Главный герой Артур Флек стремится найти своё место в обществе. Днём он работает клоуном, а ночью пытается построить карьеру стендап-комика. Однажды Флек оказывается втянутым в драку с тремя мужчинами и убивает их. Вскоре выясняется, что все они были менеджерами крупной корпорации. Случайный конфликт приводит к целому ряду неожиданных событий.

Представленная на экране история придумана специально для фильма Филлипса, с сюжетами прошлых проектов, в которых фигурирует Джокер, она не пересекается. По словам постановщика, в своей картине он стремился рассказать историю происхождения злодея и надеялся показать персонажа, которому зрители будут сочувствовать, несмотря ни на что.

Также по теме Социопатия на большом экране: первый взгляд на «Джокера» с Хоакином Фениксом На днях в рамках Венецианского кинофестиваля прошла премьера фильма Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли....

Мировая премьера фильма состоялась 31 августа 2019 года на Венецианском кинофестивале. Лента произвела фурор и была удостоена главной награды смотра — «Золотого льва». Критики в первую очередь хвалили игру Хоакина Феникса, отмечая, что «в его изображении беспощадной природы отчаяния Артура нет ни единой фальшивой ноты».

Впрочем, не все эксперты были в восторге от картины. Некоторым не понравилось обилие явных отсылок к таким классическим лентам, как «Таксист», «Бешеный бык» и «Король комедии». Кое-кто ругал сюжет за отсутствие чёткой структуры. Кроме того, ряд критиков высказались о множестве сцен насилия — по мнению рецензентов, они могут спровоцировать зрителей на подобные поступки.

Первый «Джокер» был представлен ещё на ряде крупных кинофестивалей и удостоился премии «Оскар» в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучший саундтрек». В начале октября 2019-го фильм вышел в широкий прокат, аудитория приняла его тепло — к настоящему моменту зрительский рейтинг на портале Rotten Tomatoes — 88%. Сборы ленты по всему миру составили более $1,074 млрд.

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