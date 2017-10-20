Yeni Safak
Yeni Safak: «томатный кризис» в отношениях с Россией завершится до зимы
По словам российских официальных лиц, импорт турецких помидоров в страну планируется возобновить уже с 1 декабря. Предполагается, что на первом этапе четыре турецких компании поставят в Россию 50 тысяч тонн томатов. Однако другие производители в Турции недовольны такими «дискриминационными» ограничениями, пишет Yeni Safak.
Yeni Safak: Россия предложила Турции обсудить поставки овощей и фруктов
Россия официально пригласила турецкое правительство на переговоры о технических аспектах поставок овощей и фруктов из Турции, сообщает Yeni Safak. По данным издания, турецкие чиновники уже приняли приглашение, а работники сельскохозяйственного сектора поприветствовали новость об этом.
Yeni Safak: Турецких футболистов отправят в Россию «санкционным» рейсом
Футболисты «Фенербахче» полетят в Россию на матч с «Локомотивом» рейсом компании Turkish Airlines, сообщает Yeni Safak. Как поясняет издание, отправиться в Москву на частном самолете клуба игроки не могут из-за запрета российских властей.
Yeni Safak: Америка посадит Китай на место России в «Большой восьмерке»
США заинтересованы в том, чтобы вакантное место России в G8 занял Китай, уверен журналист турецкого издания Yeni Safak. И Пекин рано или поздно согласится на членство в «Большой восьмерке», поскольку руководствуется лишь собственной выгодой, отмечает автор.