Yeni Safak: «томатный кризис» в отношениях с Россией завершится до зимы По словам российских официальных лиц, импорт турецких помидоров в страну планируется возобновить уже с 1 декабря. Предполагается, что на первом этапе четыре турецких компании поставят в Россию 50 тысяч тонн томатов. Однако другие производители в Турции недовольны такими «дискриминационными» ограничениями, пишет Yeni Safak. 20 октября 2017 Yeni Safak

Yeni Safak: Россия предложила Турции обсудить поставки овощей и фруктов Россия официально пригласила турецкое правительство на переговоры о технических аспектах поставок овощей и фруктов из Турции, сообщает Yeni Safak. По данным издания, турецкие чиновники уже приняли приглашение, а работники сельскохозяйственного сектора поприветствовали новость об этом. 23 апреля 2016 Yeni Safak

Yeni Safak: Турецких футболистов отправят в Россию «санкционным» рейсом Футболисты «Фенербахче» полетят в Россию на матч с «Локомотивом» рейсом компании Turkish Airlines, сообщает Yeni Safak. Как поясняет издание, отправиться в Москву на частном самолете клуба игроки не могут из-за запрета российских властей. 24 февраля 2016 Yeni Safak