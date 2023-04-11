«Между глупостью и безумием» — Хёрш оценил действия США и НАТО в отношении России

Правительство Джо Байдена не очень хорошо умеет убеждать и действует, скорее, по принципу «вы или с нами, или против нас», рассказывает лауреат Пулицеровской премии Сеймур Хёрш в интервью немецкому журналу Tichys Einblick. По его мнению, подрыв газопроводов «Северный поток» был угрозой в адрес России и одновременно призывом к большей поддержке от европейских стран. Однако подрывать при этом их газоснабжение было крайне неумно, считает Хёрш.