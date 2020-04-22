Federalist: разведка США пестует идею о «сговоре с Россией», но американцы не обязаны её слушать

Хотя демократы хотят и дальше раскручивать теорию о «сговоре» Трампа с Россией, после нескольких лет различных расследований уже не остаётся оснований для того, чтобы американский народ с этим соглашался, пишет The Federalist. Автор статьи призывает конгресс взять на себя ответственность и отчитаться, а не пытаться увековечить версию о том, что Трамп якобы был «тайным российским агентом», подчёркивается в статье.