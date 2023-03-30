Federalist: «президент-пустышка» Байден отдаёт мировое лидерство в руки Китая

Если бы у США был психически здоровый президент, он бы превыше всего ставил успех собственной державы и Пекин был бы менее решителен в своих глобальных амбициях. Однако, как пишет The Federalist, при «президенте-пустышке» Байдене Си Цзиньпин почуял возможности, поэтому он продолжает методично расширять влияние Китая по всему миру.

На прошлой неделе Си Цзиньпин отправился в Москву на встречу с президентом Владимиром Путиным. В ходе визита лидеры наметили планы по укреплению двусторонних связей по таким вопросам, как торговля, энергетика и военное сотрудничество. Кроме того, Си и Путин договорились поддерживать основополагающие интересы обеих стран, особенно в том, что касается суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития.

Однако наиболее примечательной в совместном заявлении Пекина и Москвы представляется заявленная цель создать многополярный мировой порядок. Стороны также подтвердили готовность противостоять всем формам гегемонии, односторонности и силовой политики, менталитету времён холодной войны и узкоформатным блокам против определённых стран. Как пишет автор The Federalist, это является серьёзным вызовом США, которые с момента окончания холодной войны были единственной мировой сверхдержавой. В рамках этой однополярной системы США воспользовались своей экономической, военной и культурной мощью и сформировали глобальное сообщество на основе западных ценностей.

Как продолжает автор материала, стремление Китая стать мировой державой неудивительно. С момента восхождения Си в лидеры партии в 2012 году он крепит экономическую и военную мощь страны ради расширения мирового влияния. А президентство Байдена, в свою очередь, ознаменовало эру американской слабости, которой Пекин не преминет воспользоваться.

«Его администрация выбросила в мусорное ведро прочную репутацию США как буфера против глобальных амбиций КПК. И вместо того чтобы крепить экономическую безопасность и боеготовность Америки, Байден и его администрация принимают меры прямо противоположные», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что на экономическом фронте денежно-кредитная политика Байдена привела к триллионным тратам казённых долларов и невиданной инфляции, из-за которой обычные американцы не могут себе позволить предметы первой необходимости.

Не лучше обстоят дела и с национальной безопасностью. Вплоть до января администрация ослабляла вооружённые силы, увольняя военнослужащих за отказ от экспериментальной вакцины от коронавируса. Хотя эта прививка не остановила передачу вируса и не уберегла от сопутствующих рисков, министерство обороны отвергло подавляющее большинство религиозных и медицинских исключений для непривитых военнослужащих. А вкупе с обязательными и глубоко расистскими курсами «разнообразия, справедливости и инклюзивности» неудивительно, что желающих служить становится всё меньше.

Байденовская политика открытых границ также усугубляет проблемы национальной безопасности. В частности, на границе с Мексикой сотрудники пограничной службы столкнулись с беспрецедентным уровнем нелегальной иммиграции. С января 2021 года по октябрь 2022 года таможенно-пограничная служба задержала порядка 5,5 млн нелегалов. Причём сюда не вошли миллионы беглецов, избежавших ареста.

На внешнеполитическом фронте команда «экспертов» американского президента не собирается противодействовать растущей угрозе Китая. Автор статьи уверен: будь у США психически здоровый президент, который превыше всего ставил бы успех собственной державы, то было бы логично предположить, что Пекин был бы менее решителен в своих глобальных амбициях. Однако при «президенте-пустышке» Байдене Си Цзиньпин почуял возможности.

«Байден подрывает экономическую и военную готовность США изнутри, и Китай волен методично расширять своё влияние по всему миру, практически не встречая сопротивления. Если бы Байден и компания хоть немного были заинтересованы в том, чтобы остановить влияние красного Китая и сберечь мировое господство США, то они сменили бы курс и проводили политику, способствующую успеху Америки. Это пошло бы на пользу всему американскому народу», — заключает автор The Federalist.