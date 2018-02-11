Израильский аналитик: предотвратить конфликт на севере Израиля способна только Россия Израильский военный аналитик Офер Зальцберг утверждает, что в настоящий момент происходит подрыв «правил игры», установленных между «Хезболлой» и Израилем, что может привести к полномасштабному конфликту, передаёт TVE. Зальцберг призывает Россию стать посредником в переговорах чтобы избежать дальнейшего обострения конфликта. 11 февраля 2018 TVE

TVE: для россиян лотереи стали альтернативой казино и игорным домам В России всё большую популярность набирают лотереи, сообщает TVE. Как отмечает испанский канал, после того, как в России запретили казино и игорные дома, для многих россиян лотереи стали более дешёвой альтернативой, к тому же они вызывают меньшую зависимость. 8 января 2018 TVE

TVE: победа сторонников независимости Каталонии омрачила триумф центристов По итогам парламентских выборов в Каталонии наибольшее количество голосов набрала центристская партия «Граждане», выступающая за дальнейшее пребывание региона в составе Испании, сообщает TVE. Однако суммарно большинство мест в каталонском парламенте завоевали несколько партий, выступающие за независимость региона. Этот факт, как отмечает испанский канал, омрачил триумф центристов. 22 декабря 2017 TVE

TVE: Русские летчики отметят 9 Мая между ударами по ИГ В сирийской Латакии российские военные готовят парад ко Дню Победы, передает корреспондент TVE Луис Перес, который побывал на авиабазе Хмеймим. Между тем боевые самолеты и вертолеты ВКС России «без передышки» совершают вылеты для проведения операций на территории Сирии, отмечает испанский канал. 6 мая 2016 TVE

TVE: «Союз» пристыковался к МКС через 6 часов после старта «Союз» успешно пристыковался к Международной космической станции, сообщает Canal 24 Horas TV. При этом, как отмечает испанский канал, до МКС пилотируемый корабль добрался всего лишь за 6 часов. 23 июля 2015 TVE

TVE: Ученая степень и «дорогие блондинки» - атрибуты престижа в РФ Как сообщает TVE, наряду с дорогими машинами, одеждой, «дорогими блондинками», ученая степень - еще один показатель престижа в среде российской элиты. Испанский канал также отмечает, что наличие докторской диссертации во властных кругах России - атрибут «почти непременный». 7 апреля 2014 TVE

TVE: Активисты поддерживают Януковича за 30 евро в день В Киеве прошел проправительственный митинг. Как отмечает канал TVE, пожилые его участники не видят ничего хорошего в сближении их страны с Евросоюзом. Однако молодые сторонники Виктора Януковича, хотя и поддерживают решение правительства отложить подписание соглашения об ассоциации с ЕС, все же выступают за евроинтеграцию. 6 декабря 2013 TVE

Активисты ЛБГТ не смогли помешать принятию «закона о гей-пропаганде» Российские депутаты приняли вызвавший много споров и критики закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщает канал TVE. Во время заседания у стен Госдумы собрались гей-активисты, чтобы высказать свой протест. Некоторых из них задержала полиция. 12 июня 2013 TVE

Москва встретила ЛГБТ-активистов молитвой, кулаками и автозаками Московская полиция разогнала несанкционированную акцию перед Госдумой против закона о гей-пропаганде. Против активистов ЛГБТ-движения вышли и православные, которые хотят не только изолировать гомосексуалистов, но и отправить их в тюрьму, сообщает Canal 24 Horas TV. 26 мая 2013 TVE

Российский миллионер ищет путь к человеческому бессмертию Российский миллионер Дмитрий Ицков вложил свое состояние в проект «Аватар», одна из основных целей которого - внедрить человеческое сознание в искусственный мозг. Бизнесмен надеется, что благодаря этому человек сможет жить вечно, сообщает Canal 24 Horas TV. 13 мая 2013 TVE