TVE
Израильский аналитик: предотвратить конфликт на севере Израиля способна только Россия
Израильский военный аналитик Офер Зальцберг утверждает, что в настоящий момент происходит подрыв «правил игры», установленных между «Хезболлой» и Израилем, что может привести к полномасштабному конфликту, передаёт TVE. Зальцберг призывает Россию стать посредником в переговорах чтобы избежать дальнейшего обострения конфликта.
TVE: для россиян лотереи стали альтернативой казино и игорным домам
В России всё большую популярность набирают лотереи, сообщает TVE. Как отмечает испанский канал, после того, как в России запретили казино и игорные дома, для многих россиян лотереи стали более дешёвой альтернативой, к тому же они вызывают меньшую зависимость.
TVE: победа сторонников независимости Каталонии омрачила триумф центристов
По итогам парламентских выборов в Каталонии наибольшее количество голосов набрала центристская партия «Граждане», выступающая за дальнейшее пребывание региона в составе Испании, сообщает TVE. Однако суммарно большинство мест в каталонском парламенте завоевали несколько партий, выступающие за независимость региона. Этот факт, как отмечает испанский канал, омрачил триумф центристов.
TVE: Русские летчики отметят 9 Мая между ударами по ИГ
В сирийской Латакии российские военные готовят парад ко Дню Победы, передает корреспондент TVE Луис Перес, который побывал на авиабазе Хмеймим. Между тем боевые самолеты и вертолеты ВКС России «без передышки» совершают вылеты для проведения операций на территории Сирии, отмечает испанский канал.
TVE: «Союз» пристыковался к МКС через 6 часов после старта
«Союз» успешно пристыковался к Международной космической станции, сообщает Canal 24 Horas TV. При этом, как отмечает испанский канал, до МКС пилотируемый корабль добрался всего лишь за 6 часов.
TVE: Ученая степень и «дорогие блондинки» - атрибуты престижа в РФ
Как сообщает TVE, наряду с дорогими машинами, одеждой, «дорогими блондинками», ученая степень - еще один показатель престижа в среде российской элиты. Испанский канал также отмечает, что наличие докторской диссертации во властных кругах России - атрибут «почти непременный».
TVE: Активисты поддерживают Януковича за 30 евро в день
В Киеве прошел проправительственный митинг. Как отмечает канал TVE, пожилые его участники не видят ничего хорошего в сближении их страны с Евросоюзом. Однако молодые сторонники Виктора Януковича, хотя и поддерживают решение правительства отложить подписание соглашения об ассоциации с ЕС, все же выступают за евроинтеграцию.
Активисты ЛБГТ не смогли помешать принятию «закона о гей-пропаганде»
Российские депутаты приняли вызвавший много споров и критики закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщает канал TVE. Во время заседания у стен Госдумы собрались гей-активисты, чтобы высказать свой протест. Некоторых из них задержала полиция.
Москва встретила ЛГБТ-активистов молитвой, кулаками и автозаками
Московская полиция разогнала несанкционированную акцию перед Госдумой против закона о гей-пропаганде. Против активистов ЛГБТ-движения вышли и православные, которые хотят не только изолировать гомосексуалистов, но и отправить их в тюрьму, сообщает Canal 24 Horas TV.
Российский миллионер ищет путь к человеческому бессмертию
Российский миллионер Дмитрий Ицков вложил свое состояние в проект «Аватар», одна из основных целей которого - внедрить человеческое сознание в искусственный мозг. Бизнесмен надеется, что благодаря этому человек сможет жить вечно, сообщает Canal 24 Horas TV.
TVE: Россия забраковала мясо большинства испанских производителей
Россия сократила список испанских предприятий, экспортирующих в страну мясную продукцию. Как сообщает TVE, из 300 компаний разрешение на поставки получили всего 24 предприятия. Некоторые объясняют столь резкое сокращение числа поставщиков тем, что РФ стремится поддержать своих собственных производителей.