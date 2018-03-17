Süddeutsche Zeitung: современные шпионы стали заложниками киноклише В современном мире кинематограф оказывает на реальность всё большее влияние, пишет Süddeutsche Zeitung. Это касается и того, как действуют агенты спецслужб, чьи операции всё больше напоминают классические шпионские триллеры. Достаточно взглянуть на дело Скрипаля и разбирательства по поводу «российского вмешательства» в американские выборы, рассказывает автор статьи. 17 марта 2018 Süddeutsche Zeitung

SZ: Германия стала лишь одной из многих целей кибератак российских хакеров Кибератаки на серверы правительства Германии были частью крупной международной операции по сбору данных, сообщает немецкая Süddeutsche Zeitung в эксклюзивном материале. Хакерские атаки коснулись также Украины и ряда стран в Южной Америке, Прибалтике и Скандинавии. По версии экспертов, они осуществлялись хорошо оснащённой кибергруппой Turla по поручению российского правительства. 3 марта 2018 Süddeutsche Zeitung

Süddeutsche Zeitung: немецкие эксперты усомнились в уникальности российских ракет «Взрывная речь» Владимира Путина заставила экспертов усомниться в уникальности новых российских ракет и в существовании нового «чудо-оружия», пишет Süddeutsche Zeitung. По словам немецкого специалиста, сообщения о больших успехах Китая и России в этой сфере недостоверны: такие технологии слишком сложны, а испытания были бы чрезмерно дорогими. 2 марта 2018 Süddeutsche Zeitung

Süddeutsche Zeitung: на президентских выборах оппозиция для Путина — не самая большая проблема Главная проблема Владимира Путина на грядущих президентских выборах — не конкуренты из оппозиции, а он сам, утверждает немецкая Süddeutsche Zeitung. Лидер Кремля не выполнил свои прежние обещания: страна по-прежнему переживает кризис, зарплаты россиян низкие, население нищает. Тем не менее никто не сомневается в победе Путина на выборах. 6 февраля 2018 Süddeutsche Zeitung

SZ: на выборах у Путина появился новый «неподконтрольный противник» Для многих «президентские выборы Владимира Путина» уже прошли. В Кремле от этого, однако, спокойнее не становится, пишет Süddeutsche Zeitung. Ведь у нынешнего российского лидера появился новый противник, контролировать которого очень непросто и ни в одной телевизионной дуэли не победить, подчёркивает автор статьи Франк Нинхойзен. 16 января 2018 Süddeutsche Zeitung

Süddeutsche Zeitung: продолжение боёв в Сирии идёт вразрез с планами Путина Хотя поражение ИГ в Сирии становится очевидным, война в стране всё ещё продолжается. Как пишет Süddeutsche Zeitung, активное возобновление боевых действий идёт вразрез с планами Владимира Путина, который не хотел распространять в стране тревогу накануне президентских выборов. 11 января 2018 Süddeutsche Zeitung

SZ: мир идёт «вперёд в прошлое» к разрушительной войне На мировой политической арене наметилась тенденция к возвращению в «националистическое прошлое», пишет Süddeutsche Zeitung. В это неспокойное время многие люди ищут в глубине веков утраченное ощущение безопасности и в результате попадают под влияние популистов. Такое положение вещей может привести к разрушительной войне, предостерегает автор статьи. 9 января 2018 Süddeutsche Zeitung

Süddeutsche Zeitung: выборы для Путина — пустяк, а вот с «наследием» работы много Для Владимира Путина четвёртый срок на посту президента России будет хоть и последним, но в то же время самым сложным, ведь речь идёт о его «наследии», пишет Süddeutsche Zeitung. Ему просто придётся использовать оставшееся время для модернизации страны, чтобы в будущем не «ассоциироваться с застоем», подчёркивает автор статьи Франк Нинхойзен. 8 января 2018 Süddeutsche Zeitung

Süddeutsche Zeitung: немецкие туристы устремились в Россию, забыв о Крыме В 2017 году было отмечено рекордное число учебных поездок из Германии в Россию, сообщает Süddeutsche Zeitung. «Аннексия Крыма» и конфликт в Донбассе, кажется, «забыты», и на 2018 год прогнозируется ещё большее число немецких туристов, добавляет издание. 4 января 2018 Süddeutsche Zeitung

Немецкий политолог: за северокорейский кризис Западу следует спросить с Путина Несмотря на отсутствие неопровержимых доказательств, многое указывает на то, что успешно запущенные Северной Кореей ракеты на самом деле были произведены в России и Китае, пишет немецкий политолог в статье для Süddeutsche Zeitung. Москва выступает в конфликте в роли рассудительного посредника, но она ведёт двойную игру, и Западу следует спросить у Путина, как вышло, что Пхеньян спровоцировал международный кризис при помощи российских ракетных технологий. 23 декабря 2017 Süddeutsche Zeitung