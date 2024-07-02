Реформы ЕС, борьба с Россией и ни слова о репарациях — SZ о новом сотрудничестве Германии и Польши
Правительства Германии и Польши согласовали в Варшаве двусторонний план действий, который призван вывести сотрудничество между двумя странами на новый уровень. Однако план не содержит никаких конкретных финансовых соглашений по репарациям и военной помощи, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung.
Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с двенадцатью федеральными и земельными министрами прибыл в Варшаву для участия в германо-польских правительственных консультациях. Эта встреча состоялась впервые с ноября 2018 года.
В последние годы национал-консервативное правительство испортило отношения антигерманскими тонами и требованиями репараций на общую сумму €1,3 трлн. Теперь левоцентристское правительство Дональда Туска намерено возобновить отношения между двумя странами.
План действий предусматривает более тесное сотрудничество в ряде областей, таких как пограничный контроль, миграция и безопасность. Большая часть 40-страничного документа посвящена теме обороны. В совместном документе Россия названа самой большой угрозой миру в Европе.
Кроме того, предполагается более тесное сотрудничество в ряде областей, таких как военная логистика и поставки топлива для НАТО. Германия и Польша подчёркивают свою решимость ввести дальнейшие санкции против России и поддержать Украину в её оборонительной борьбе.
Репарации не упоминаются в плане действий — в частности, нет данных о выплатах со стороны Германии выжившим польским жертвам национал-социализма. Однако Германия признаёт свою ответственность за злодеяния национал-социализма.
Также оба правительства подчёркивают, что хотят продвигать амбициозную программу реформ в ЕС и тесно координировать свои действия в этом процессе. Для этого будет создана двусторонняя группа. Берлин и Варшава привержены как запланированному расширению ЕС, так и внутренним реформам.
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