Реформы ЕС, борьба с Россией и ни слова о репарациях — SZ о новом сотрудничестве Германии и Польши

Канцлер Германии Олаф Шольц встретился с премьер-министром Дональдом Туском в Варшаве, где они согласовали двусторонний план действий для углубления сотрудничества. Как отмечает немецкая Süddeutsche Zeitung, речь шла о российской угрозе и европейских реформах — но не о репарациях Германии Польше.

Правительства Германии и Польши согласовали в Варшаве двусторонний план действий, который призван вывести сотрудничество между двумя странами на новый уровень. Однако план не содержит никаких конкретных финансовых соглашений по репарациям и военной помощи, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung.

Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с двенадцатью федеральными и земельными министрами прибыл в Варшаву для участия в германо-польских правительственных консультациях. Эта встреча состоялась впервые с ноября 2018 года.

В последние годы национал-консервативное правительство испортило отношения антигерманскими тонами и требованиями репараций на общую сумму €1,3 трлн. Теперь левоцентристское правительство Дональда Туска намерено возобновить отношения между двумя странами.

План действий предусматривает более тесное сотрудничество в ряде областей, таких как пограничный контроль, миграция и безопасность. Большая часть 40-страничного документа посвящена теме обороны. В совместном документе Россия названа самой большой угрозой миру в Европе.

Кроме того, предполагается более тесное сотрудничество в ряде областей, таких как военная логистика и поставки топлива для НАТО. Германия и Польша подчёркивают свою решимость ввести дальнейшие санкции против России и поддержать Украину в её оборонительной борьбе.

Репарации не упоминаются в плане действий — в частности, нет данных о выплатах со стороны Германии выжившим польским жертвам национал-социализма. Однако Германия признаёт свою ответственность за злодеяния национал-социализма.

Также оба правительства подчёркивают, что хотят продвигать амбициозную программу реформ в ЕС и тесно координировать свои действия в этом процессе. Для этого будет создана двусторонняя группа. Берлин и Варшава привержены как запланированному расширению ЕС, так и внутренним реформам.