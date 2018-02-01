Rheinische Post: глава МИД Украины предрёк раскол Европы в случае отмены санкций Министр иностранных дел Украины «убедительно» предостерёг будущее правительство Германии от отмены санкций против России, сообщает Rheinische Post. По словам Павла Климкина, даже частичный отказ от штрафных мер против Москвы «Кремль представит как слабость Запада». Более того, это «приведёт к расколу Европы», заверил глава украинской дипломатии. 1 февраля 2018 Rheinische Post

RP: бундесвер бьёт рекорды по количеству несовершеннолетних на службе C 2011 года количество солдат, поступивших на службу в бундесвер в несовершеннолетнем возрасте, увеличилось в три раза, сообщает Rheinische Post. Политики от Левой партии Германии критикуют министра обороны за ранний набор и говорят, что таким образом «немецкие власти подрывают собственные усилия по достижению международного запрета на использование детей-солдат». 10 января 2018 Rheinische Post

«Лицемерие»: Шрёдер ответил на критику из-за «Роснефти» Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер убеждён, что на посту главы совета директоров «Роснефти» может принести Германии большую пользу. Об этом немецкий политик заявил в интервью Rheinische Post, подчеркнув, что взялся за эту работу не из меркантильных соображений. Тех же, кто его за это осуждает, он обвинил в лицемерии. 24 декабря 2017 Rheinische Post

RP: антироссийские санкции больнее всего ударили по немцам Из всех стран Запада Германия несёт самые большие убытки в экспорте из-за санкций против России, сообщает RP со ссылкой на исследование Института мировой экономики в Киле. По словам экспертов, немецкий экспорт в Россию сократился почти на 40% и ежемесячно немецкая экономика теряет €628 млн. 14 декабря 2017 Rheinische Post

Rheinische Post: без ключевых игроков из Москвы и Пекина ООН «недееспособна» Саммит ООН в Нью-Йорке обречён на провал, ведь на него не приедут ключевые игроки из России и Китая, пишет Rheinische Post. Глава Кремля Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин могли бы придать веса организации и подправить её пошатнувшуюся репутацию, но политические разногласия с США слишком велики, отмечает автор статьи Ян Дирк Херберманн. 18 сентября 2017 Rheinische Post

Лидер немецких левых: только сумасшедший развяжет войну с Россией из-за Крыма Берлин должен вернуться к «традициям политики разрядки» и попытаться улучшить отношения с Москвой, заявила в интервью Rheinische Post лидер фракции левых в бундестаге Сара Вагенкнехт. Немецкий политик также выразила надежду, что не найдётся людей «настолько сумасшедших, которые готовы пойти на военный конфликт с Россией из-за Крыма». 11 сентября 2017 Rheinische Post

Глава МИД Германии: надо сокращать вооружения, а не идти на поводу у Трампа Европе необходимо осуществить масштабный пересмотр контроля над вооружениями, пишет министр иностранных дел Германии Зигмар Габирэль в своей статье для Rheinische Post. По его мнению, для общей безопасности необходимо не идти на поводу у Трампа, а сокращать затраты на оборону и арсеналы оружия, причём новые порядки в этой сфере следует устанавливать вместе с Россией. 16 августа 2017 Rheinische Post

Габриэль: только после консультаций с ЕС Трамп примет решение по санкциям против России Евросоюз будет защищаться от промышленной политики США, которая использует антироссийские санкции в качестве предлога, заявил в интервью Rheinische Post глава МИД Германии Зигмар Габриэль. По словам немецкого министра, президент США Дональд Трамп ещё не принял решение и перед подписанием закона ему придётся проконсультироваться с ЕС. 1 августа 2017 Rheinische Post

Немецкий политик: на ЧМ-2018 Россия покажет своё открытое и дружелюбное лицо Сопредседатель «Петербургского диалога» от немецкой стороны Рональд Пофалла похвалил Россию за организацию форума, сообщает Rheinishe Post. По его словам, «российская сторона готова быть более открытой», приглашая на мероприятие представителей НКО и журналистов. Также он полагает, что чемпионат мира по футболу в 2018 году станет для России «шансом показать своё открытое и дружелюбное лицо». 17 июня 2017 Rheinische Post

Rheinische Post: В своей «выдуманной истории» Россия всегда жертва Выставка «Россия – Моя история. 1945-2016», которая проходит под патронажем РПЦ, - отражает исторические взгляды современного политического руководства РФ и выполняет ту же функцию, что и «Краткий курс истории КПСС» в сталинские годы, пишет Rheinische Post. Это вводный учебник в «выдуманную историю», в которой Россия ни в чем не виновата и ни за что не несет ответственности, при этом предстает исключительно в образе жертвы, считает автор статьи Клаус-Хельге Донат. 6 декабря 2016 Rheinische Post