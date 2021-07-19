Military Watch: США так и не нагнали Россию и Китай в сфере гиперзвука, предупреждают американские аналитики

Несмотря на то что Вашингтон на фоне успешного развёртывания Москвой и Пекином гиперзвукового оружия значительно нарастил усилия в этой области и уже ведёт как минимум восемь разных программ разработки гиперзвуковых ракет, он по-прежнему значительно отстаёт от России и Китая, пишет Military Watch со ссылкой на доклад исследовательского управления конгресса США. По мнению составителей доклада, отставание связано в том числе и с тем, что Пентагон не ставит для разработчиков чётких задач, ограничиваясь оцениванием различных прототипов.