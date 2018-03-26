LA Times: план по созданию памятника советским лётчикам в США вызвал «маленькую холодную войну» между Москвой и Вашингтоном План по возведению памятника советским лётчикам, которые обучались в американском штате Северная Каролина во времена Второй мировой войны, вызвала «маленькую холодную войну» между Россией и США, сообщает Los Angeles Times. По словам американских чиновников, памятник может стать троянским конём и русские, будучи «экспертами по хакерским атакам», могут с его помощью «нарушить интернет-связь или работу электросети», добавляет издание. 26 марта 2018 Los Angeles Times

Los Angeles Times: уличное противостояние — посольство США в Москве окажется в тупике Правительство Москвы заявило, что рассмотрит предложение переименовать адрес посольства США в Москве на Североамериканский тупик, дом 1, пишет The Los Angeles Times. Как отмечает издание, такой симметричный шаг России может быть вызван грядущим переименованием части улицы перед российским посольством в США в честь оппозиционного политика Бориса Немцова. 13 февраля 2018 Los Angeles Times

LAT: Россия отправит на Олимпиаду самый маленький состав за более чем 10 лет МОК допустил до участия в Олимпиаде-2018 169 российских спортсменов, сообщает Los Angeles Times. Как отмечает издание, таким образом Россия отправит на Игры самую маленькую за более чем 10 лет олимпийскую сборную. 28 января 2018 Los Angeles Times

LATimes: в России обнажить торс можно президенту, но не курсантам На Крещение Владимир Путин «по своему обыкновению с обнажённым торсом» окунулся в прорубь, и это событие широко освещали государственные каналы. А вот курсантам Ульяновского института гражданской авиации, записавшим своё шуточное видео с танцами в полуобнажённом виде, грозят строгие дисциплинарные меры, даже несмотря на активную поддержку россиян, отмечает Los Angeles Times. 23 января 2018 Los Angeles Times

Los Angeles Times призвала американцев перестать недооценивать Россию Если Москва и сыграла свою роль в президентских выборах в США, это вряд ли удастся доказать, пишет Los Angeles Times. Вместо этого американцам нужно сосредоточиться на понимании того, как они пришли к новой холодной войне со страной, которую однажды списали со счетов, и спросить себя, не наделали ли ошибок, считает газета. 23 января 2018 Los Angeles Times

«Мир через силу»: в новой доктрине США записали Россию и Китай в «ревизионистские» державы В новой стратегии национальной безопасности США, основные пункты которой Дональд Трамп должен обрисовать в ближайшее время, делается особый акцент на противостояние России и Китаю, пишет Los Angeles Times. Как отмечает издание, помимо соперничества с этими «ревизионистскими» державами, новая доктрина предполагает наращивание военного потенциала США и повышение экономического благосостояния Америки путём оказания давления на Пекин. 18 декабря 2017 Los Angeles Times

LAT: Тиллерсон раскритиковал Россию за попытки установить новый баланс сил Рекс Тиллерсон выступил с резкой речью в адрес России, заявив, что она ведёт «изворотливую силовую кампанию запугивания», пишет Los Angeles Times. При этом западные страны хотели бы наладить отношения с Россией, но из-за политики Москвы это теперь невозможно, приводит издание слова американского госсекретаря. 29 ноября 2017 Los Angeles Times

LA Times: лос-анджелесский музей холодной войны укроется в бывшем бомбоубежище Музей холодной войны Wende, расположенный в одном из пригородов Лос-Анджелеса, получил новый дом — он переедет в здание, много лет служившее бомбоубежищем «на случай советского удара» и начала третьей мировой, пишет Los Angeles Times. Как отмечается в материале издания, музей ранее не имел собственного постоянного помещения и не пользовался особенным вниманием со стороны широкой публики, однако на фоне последних событий его популярность сильно возросла. 17 ноября 2017 Los Angeles Times

LAT: Россия и США близки к «ключевому шагу» для достижения мира в Сирии Москва и Вашингтон приблизились к заключению соглашения, цель которого — создать в Сирии дополнительные зоны прекращения огня, сообщает Los Angeles Times. Как отмечает издание, если сторонам удастся договориться по этому вопросу, то это станет «ключевым шагом» к окончательному урегулированию сирийской гражданской войны. 11 ноября 2017 Los Angeles Times

LA Times: «русский след» в убийстве Кеннеди — такая же чушь, как и раньше Одобренная недавно американскими властями публикация части документов об убийстве Джона Кеннеди возродила теорию заговора о том, что это «величайшее преступление XX века» было организовано Москвой, пишет в своей статье для La Times политолог и писатель Джеймс Рестон — младший. Между тем, по мнению автора, эта теория так и остаётся абсурдной — ведь чтобы совместить все нужные для такой операции обстоятельства, советские агенты должны были быть по меньшей мере «ясновидцами». 29 октября 2017 Los Angeles Times