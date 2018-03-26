Los Angeles Times
LA Times: план по созданию памятника советским лётчикам в США вызвал «маленькую холодную войну» между Москвой и Вашингтоном
План по возведению памятника советским лётчикам, которые обучались в американском штате Северная Каролина во времена Второй мировой войны, вызвала «маленькую холодную войну» между Россией и США, сообщает Los Angeles Times. По словам американских чиновников, памятник может стать троянским конём и русские, будучи «экспертами по хакерским атакам», могут с его помощью «нарушить интернет-связь или работу электросети», добавляет издание.
Los Angeles Times: уличное противостояние — посольство США в Москве окажется в тупике
Правительство Москвы заявило, что рассмотрит предложение переименовать адрес посольства США в Москве на Североамериканский тупик, дом 1, пишет The Los Angeles Times. Как отмечает издание, такой симметричный шаг России может быть вызван грядущим переименованием части улицы перед российским посольством в США в честь оппозиционного политика Бориса Немцова.
LAT: Россия отправит на Олимпиаду самый маленький состав за более чем 10 лет
МОК допустил до участия в Олимпиаде-2018 169 российских спортсменов, сообщает Los Angeles Times. Как отмечает издание, таким образом Россия отправит на Игры самую маленькую за более чем 10 лет олимпийскую сборную.
LATimes: в России обнажить торс можно президенту, но не курсантам
На Крещение Владимир Путин «по своему обыкновению с обнажённым торсом» окунулся в прорубь, и это событие широко освещали государственные каналы. А вот курсантам Ульяновского института гражданской авиации, записавшим своё шуточное видео с танцами в полуобнажённом виде, грозят строгие дисциплинарные меры, даже несмотря на активную поддержку россиян, отмечает Los Angeles Times.
Los Angeles Times призвала американцев перестать недооценивать Россию
Если Москва и сыграла свою роль в президентских выборах в США, это вряд ли удастся доказать, пишет Los Angeles Times. Вместо этого американцам нужно сосредоточиться на понимании того, как они пришли к новой холодной войне со страной, которую однажды списали со счетов, и спросить себя, не наделали ли ошибок, считает газета.
«Мир через силу»: в новой доктрине США записали Россию и Китай в «ревизионистские» державы
В новой стратегии национальной безопасности США, основные пункты которой Дональд Трамп должен обрисовать в ближайшее время, делается особый акцент на противостояние России и Китаю, пишет Los Angeles Times. Как отмечает издание, помимо соперничества с этими «ревизионистскими» державами, новая доктрина предполагает наращивание военного потенциала США и повышение экономического благосостояния Америки путём оказания давления на Пекин.
LAT: Тиллерсон раскритиковал Россию за попытки установить новый баланс сил
Рекс Тиллерсон выступил с резкой речью в адрес России, заявив, что она ведёт «изворотливую силовую кампанию запугивания», пишет Los Angeles Times. При этом западные страны хотели бы наладить отношения с Россией, но из-за политики Москвы это теперь невозможно, приводит издание слова американского госсекретаря.
LA Times: лос-анджелесский музей холодной войны укроется в бывшем бомбоубежище
Музей холодной войны Wende, расположенный в одном из пригородов Лос-Анджелеса, получил новый дом — он переедет в здание, много лет служившее бомбоубежищем «на случай советского удара» и начала третьей мировой, пишет Los Angeles Times. Как отмечается в материале издания, музей ранее не имел собственного постоянного помещения и не пользовался особенным вниманием со стороны широкой публики, однако на фоне последних событий его популярность сильно возросла.
LAT: Россия и США близки к «ключевому шагу» для достижения мира в Сирии
Москва и Вашингтон приблизились к заключению соглашения, цель которого — создать в Сирии дополнительные зоны прекращения огня, сообщает Los Angeles Times. Как отмечает издание, если сторонам удастся договориться по этому вопросу, то это станет «ключевым шагом» к окончательному урегулированию сирийской гражданской войны.
LA Times: «русский след» в убийстве Кеннеди — такая же чушь, как и раньше
Одобренная недавно американскими властями публикация части документов об убийстве Джона Кеннеди возродила теорию заговора о том, что это «величайшее преступление XX века» было организовано Москвой, пишет в своей статье для La Times политолог и писатель Джеймс Рестон — младший. Между тем, по мнению автора, эта теория так и остаётся абсурдной — ведь чтобы совместить все нужные для такой операции обстоятельства, советские агенты должны были быть по меньшей мере «ясновидцами».
Los Angeles Times: есть мнение, что Путин пойдёт на новый срок
Президент России Владимир Путин заявил, что ещё не решил, будет ли участвовать в президентских выборах в следующем году, пишет Los Angeles Times. Как отмечает издание, скорее всего, российский лидер объявит о своём окончательном решении незадолго до официального начала предвыборной гонки и ответ будет утвердительным.