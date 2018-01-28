La Dépêche: секрет успеха финского президента — сближаться с НАТО, не раздражая Россию Действующий президент Финляндии Саули Нийнистё — безусловный фаворит предвыборной гонки, которая завершится в стране уже сегодня, передаёт La Dépêche. Своим успехом кандидат на переизбрание в первую очередь обязан своему мастерскому умению лавировать между Западом и Россией, отмечает издание. 28 января 2018 La Dépêche

La Dépêche: русский пилот отважно посадил самолёт среди «апокалиптических» торнадо La Dépêche восхитилась отвагой русского пилота, который благополучно посадил самолёт среди многочисленных смерчей, образовавшихся над поверхностью воды в Сочи. По пути к посадочной полосе самолёт пролетел девять «апокалиптических» торнадо. 1 сентября 2017 La Dépêche

Политолог: Европе придется противостоять России без помощи американцев Владимир Путин заблуждается в том, что в будущем сможет оказывать влияние на Дональда Трампа: избранный американский президент собирается строить с Россией отношения на базе силового противоборства, считает французский политолог Брюно Тертре. В интервью La Dépêche он подчеркнул, что Европа также должна не поддаваться путинизму, а противостоять Москве и при этом не рассчитывать на защиту американцев. 26 декабря 2016 La Dépêche