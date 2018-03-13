La Croix выяснила, стоит ли французам инвестировать в Россию Россия — перспективный рынок для инвестиций, возможности которого не уступают, а где-то даже превосходят европейские рынки, уверен Янник Траншье — французский предприниматель, работающий в Москве. Однако, по мнению российского экономиста Натальи Зубаревич, французские инвесторы должны отдавать себе отчёт в политических, экономических и дипломатических рисках работы в России. 13 марта 2018 La Croix

La Croix: Россия не пойдёт на компромисс по Сирии и ждёт ухода США У США единственный союзник в Сирии — курды, но они слабы и под напором Турции скоро могут обратиться за помощью к России, считает политолог Фабрис Баланш. В интервью La Croix он пояснил, что именно поэтому Россия сейчас не станет идти на компромисс по Сирии, тем более эта война для неё недорога и способствует продажам российского оружия. 28 февраля 2018 La Croix

Пьер Ришар, Депардье и мигранты: La Croix рассказала о французских стереотипах россиян Восприятие Франции в России до сих пор основывается на кинематографе 70-х годов и стереотипах, транслируемых российскими государственными каналами, уверена La Croix. Россиян беспокоит ситуация с мигрантами и терроризмом во Франции, а также несправедливое, по их мнению, отношение французских властей к России. 7 января 2018 La Croix

Эксперт по Сирии рассказал, о чём можно и нельзя говорить с Асадом Сегодня все признают тот факт, что Башар Асад не уйдёт. Поэтому дебаты вокруг Сирии не должны сводиться лишь к вопросу о будущем президента этой страны, уверен эксперт Надим Ури. В статье для издания La Croix он предлагает установить определенные рамки для общения между сирийским лидером и международным сообществом. 19 декабря 2017 La Croix

Соратник Горбачёва: в новой холодной войне Россия слабее, но агрессивнее Сегодня мир снова стоит на пороге холодной войны, уверяет бывший пресс-секретарь Михаила Горбачёва Андрей Грачёв на страницах французской газеты La Croix. При этом новое противостояние, затрагивающее не только Россию и США, но и другие мировые державы, гораздо опаснее предыдущего, поскольку в нём отсутствует принцип паритета, а уровень напряжённости во много раз выше, чем во времена, предшествовавшие горбачёвской оттепели. 5 декабря 2017 La Croix

La Croix: московский патриарх стремится предстать мировым лидером православия Собрав в Москве предстоятелей Русской православной церкви и представителей поместных православных церквей со всего мира, патриарх Кирилл намерен предстать в роли лидера мирового православия, уверена французская газета La Croix. Отсутствие на Архиерейском соборе в Москве патриарха Константинопольского — знак того, что борьба за лидерство между двумя православными церквями далека от завершения, считает издание. 5 декабря 2017 La Croix

La Croix: воровство подрывает доверие украинцев к институтам власти Воровство и растраты в украинской армии уже давно ни для кого не новость, однако всплывающие сегодня аферы привлекают особое внимание, поскольку речь идёт о гораздо более серьёзных суммах. Как пишет издание La Croix, воровство подрывает доверие украинцев к институтам власти и ставит под угрозу сотрудничество с западными партнёрами, которые взяли на себя обязательства по оказанию военной помощи Украине. 18 октября 2017 La Croix

La Croix: на даче россияне чувствуют безграничную свободу Для многих жителей России слово «воля» ассоциируется с дачей, куда в конце рабочей недели они массово стекаются, чтобы провести уик-энд с шашлыками, баней, за разговорами о политике и не только, пишет La Croix. Как отмечает французское издание, именно на даче, на лоне природы россияне могут отдохнуть от городской жизни и «вздохнуть свободно». 31 августа 2017 La Croix

La Croix: российские дети всё ещё любят советские сказки Дядя Стёпа, Тараканище и доктор Айболит — герои, хорошо знакомые детям СССР, популярны у их сверстников и сегодня, пишет La Croix. Ностальгируя по благополучному советскому прошлому, россияне с нежностью вспоминают сказки, на которых они выросли, и с удовольствием читают их своим детям и по сей день. 30 августа 2017 La Croix

La Croix: санкции и экономический рост ведут россиян в Мекку В 2017 году желание совершить паломничество в Мекку в Саудовской Аравии уже высказали 23 тыс. россиян — это намного больше, чем в прошлом году, и превышает квоты, выделенные для России, сообщает La Croix. По словам издания, вызван такой всплеск, с одной стороны, антироссийскими санкциями, а с другой — ростом благополучия россиян. 18 августа 2017 La Croix