L'Express: президентские выборы в России — битва за молодёжь Молодёжь, или так называемое «путинское поколение», находится накануне выборов в центре всеобщего внимания в России, отмечает L’Express. Если оппозиция пытается убедить молодых россиян бойкотировать выборы, то Кремль ищет способы привлечь их на избирательные участки. 16 февраля 2018 L'Express

Французский историк: в XXI веке мир становится свидетелем «возвращения Истории» В начале XXI века стало активно проявляться «возвращение Истории», считает французский историк Андре Ропер. Вместе с ним пришли и забытые нами модели и проблемы. Так, например, по мнению автора, Турция очарована своим прошлым — Османской империей, Индия «мечтает обновиться» за счёт индуизма, Франция ностальгирует по «сильной руке», а Россия возвращается к своим многовековым корням — царизму и славянофильству. 15 февраля 2018 L'Express

L’Express: Звягинцев в Каннах ставит «очень высокую планку своим конкурентам» Начало Каннского фестиваля запомнится громкой премьерой нового фильма Андрея Звягинцева, который «ставит очень высокую планку своим конкурентам», сообщает L’Express. По мнению французского издания, «Нелюбовь», драма о супружеской паре, желающей избавиться от своего ребёнка, — «отражение» нашего общества, и этот фильм достоин Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. 18 мая 2017 L'Express

L’Express: российская певица советует «малышам» учиться и не лезть в политику Бывшая участница группы «Ленинград» Алиса Вокс выпустила клип на свою песню «Малыш», в котором настоятельно рекомендует юным россиянам вместо походов на митинги заниматься учёбой, сообщает L’Express. Героиня видео, «соблазнительная преподавательница», сулит своему студенту «свободу, деньги, девушек и даже власть», если тот не будет отвлекаться на политику. 17 мая 2017 L'Express

Ле Пен: Трамп допустил ошибку, ввязавшись в сирийский конфликт Лидер Национального фронта уверена, что Трамп принял неудачное решение о возобновлении военной операции в Сирии в ответ на химическую атаку против невинных граждан. Ле Пен не исключает того, что за нападением стоит Башар Асад, но призывает не делать поспешных выводов и провести «международное и независимое» расследование. 7 апреля 2017 L'Express

L’Express: после трагедии в Петербурге в метро Парижа разрешили обыскивать пассажиров Теракт в петербургском метро подтолкнул французскую полицию усилить меры безопасности в общественном транспорте Парижа, пишет L’Express. По распоряжению префекта в течение 15 часов сотрудники ведомства могут проверять документы и досматривать багаж у любого человека, «каким бы ни было его поведение», отмечает ресурс. 5 апреля 2017 L'Express

Французский политолог: Трамп и Путин восхищаются друг другом только на словах В интервью L'Express директор парижского отделения Германского фонда Маршалла США Александра де Хуп Шеффер заявила, что взаимное восхищение Трампа и Путина совершенно иллюзорно и существует исключительно на словах. На самом деле Трамп хвалил российского президента, только чтобы унизить Обаму, а Путин видит в американском миллиардере «воплощение унижения и упадка Америки». 16 ноября 2016 L'Express

«Не налегай на водку»: Экс-премьера Франции упрекнули в пропутинской риторике Кандидат в президенты Франции и бывший французский премьер-министр Франсуа Фийон настойчиво выступает за укрепление отношений с Россией и за снятие экономических санкций, пишет L'Express. Из-за его пророссийской позиции его соперник на праймериз Ален Жюппе в шутку посоветовал ему «не злоупотреблять водкой». В ответ на это пресс-секретарь Фийона заверил, что экс-премьер «всегда умеренно потребляет водку», что не вызывает никаких проблем. 28 сентября 2016 L'Express

L’Express нашел россиянку, которая делает самые опасные селфи в мире Французское издание L’Express пишет о российской девушке, которая делает фотографии на крышах, верхушках мостов, небоскребов и прочих высотных сооружений. Причем проникает на эти объекты она без разрешения, а поднимается наверх – без страховки и соответствующего снаряжения. 23 августа 2016 L'Express

Французский депутат: Татарином в Крыму быть лучше, чем русским в Латвии Французские депутаты, которые приехали с визитом в Крым, уделили внимание и вопросу крымских татар, положение которых активно обсуждается в западных СМИ. Лидер делегации Тьерри Мариани отметил, что их жизнь заметно улучшилась по сравнению с прошлыми годами, в том числе в составе Украины. Более того, эту проблему он назвал «вопросом пропаганды», пишет L’Express. 1 августа 2016 L'Express