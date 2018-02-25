HuffPost: Мюллер «разобрался», как русские помогли Трампу победить Детали обвинительного акта, который был представлен спецпрокурором Робертом Мюллером 16 февраля, «поднимают новые вопросы» о легитимности победы Дональда Трампа, сообщает The Huffington Post. По мнению Мюллера, после публикации украденных писем кампании Хиллари Клинтон Россия начала мотивировать меньшинства США не ходить на выборы или отдать свой голос за кандидата от третьей партии, из-за чего голоса, которые должны были достаться Клинтон, ушли к Трампу. 25 февраля 2018 Huffington Post

Huffington Post: Собчак победить не надеется, но это заявка на будущее Ксения Собчак не станет президентом в этом году, но её кампания могла бы повысить её легитимность в будущей борьбе за этот пост, считает The Huffington Post. По мнению аналитиков и экспертов, Собчак будет баллотироваться на пост президента снова в 2024 году, когда Путин, которому будет 72 года, по Конституции не сможет выдвинуться на новый срок. 22 февраля 2018 Huffington Post

HuffPost: в Twitter отчитали CNN за статью о корейской «олимпийской дипломатии» Многие пользователи Twitter возмущённо раскритиковали CNN за материал о визите на Олимпиаду Ким Ё Чжон, младшей сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына, пишет The Huffington Post. По мнению критиков, американский телеканал не должен позитивно оценивать дипломатические усилия представителей «диктаторского северокорейского режима», поясняется в статье. 12 февраля 2018 Huffington Post

HuffPost: отель Трампа в Вашингтоне с помощью видеопроекции превратили в «грязную дыру» Отель Трампа в Вашингтоне превратился в «грязную дыру» после того, как художник Робин Белл спроецировал над входом в отель «расистские высказывания» президента США, сообщает The Huffington Post. На фасаде здания появились надписи: «Это место — грязная дыра», «Это не нормально» и «Президент отвлекает нас от вредящей нам политики». 15 января 2018 Huffington Post

HuffPost: США планируют увеличить ядерный арсенал, чтобы «сдержать» Россию Вашингтон намерен увеличить количество ядерных боеприпасов, пишет The Huffington Post со ссылкой на черновик правительственного документа. По словам издания, американские власти объясняют этот шаг желанием «сдержать» Россию и другие страны, поведение которых становится «всё более агрессивным». 13 января 2018 Huffington Post

Huffington Post: в борьбе против фейковых новостей Макрон метит не туда Объявив войну фейковым новостям, Эммануэль Макрон дал понять, что имеет в виду, в частности, такие СМИ, как RT France и Sputnik. Однако, как признаётся специалист в сфере медиа Гийом Броссар в своей статье для The Huffington Post, он с трудом может найти на RT France хоть малейшую дезинформацию, при этом фейковые новости распространяются совершенно из других источников. 12 января 2018 Huffington Post

Эксперт: Вашингтон смог «собраться» и ударить по планам России в Сирии Несмотря на конфликты внутри администрации Трампа, Вашингтону всё же удалось сформировать последовательную и жёсткую внешнюю политику — и России это явно не понравится, пишет на страницах The Huffington Post политолог Рагида Дергам. Как подчёркивает эксперт, в рамках нового курса США уже дали понять России, что никуда не уйдут из Сирии и будут противодействовать её планам по восстановлению страны. 10 января 2018 Huffington Post

HuffPost: с Эрдоганом Макрон говорил так же смело, как и с Путиным Тон речи президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганомом в Елисейском дворце в эту пятницу был таким же, как и на встрече с Владимиром Путиным в Версале, утверждает The Huffington Post. Макрон, в частности, заявил, что недавние события в Турции «не позволяют достичь никакого прогресса в процессе присоединения Турции к Евросоюзу». При этом, как пишет издание, вместо «присоединения» Макрон предложил президенту Турции «партнёрство». 6 января 2018 Huffington Post

Обозреватель HuffPost: США предпочитают не замечать у себя в глазу «допингового бревна» Американские СМИ и спортсмены ликовали, когда Россию отстранили от участия в Олимпиаде, однако они предпочли забыть, насколько «грязна» допинговая история США, пишет для The Huffington Post Трэвис Уолдрон. Как отмечает журналист, в США допинг отдан на откуп в основном частным компаниям, что позволяет официальному Вашингтону раз за разом выходить сухим из воды. 9 декабря 2017 Huffington Post

Huffington Post объяснила, почему государственные СМИ на пользу демократии Канал RT зачастую демонизируют как источник российской пропаганды, забывая при этом, что у других стран есть собственные аналогичные телеканалы, принадлежащие государству, пишет The Huffington Post. Так, США активно применяют на телевидении диктаторские методы для подавления инакомыслия и насаждения своей воли, но никто почему-то не обращает на это внимания и не пытается ограничить монополию ведущих американских СМИ. 7 декабря 2017 Huffington Post