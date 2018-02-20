Gazeta Wyborcza
GW: визит премьера Польши не изменил симпатии Германии к «Северному потоку — 2»
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий, многие политики из государств Центральной Европы, а также евродепутаты из партии Ангелы Меркель уверены, что проект «Северный поток — 2» носит исключительно политический характер, пишет Gazeta Wyborcza. Издание подчёркивает, что Германия не желает понять, что проект увеличит зависимость Европы от «Газпрома» и ударит по экономике Украины.
Wyborcza: российская экономика оправляется, но не так быстро, как ожидалось
Российская экономика в 2017 году выросла на 1,5% после двухлетней рецессии, пишет Gazeta Wyborcza. Польское издание рассказывает, что Россия попала в неё после резкого падения мировых цен на нефть и газ — её главных источников бюджетных и экспортных доходов. По словам издания, темпы роста оказались не столь высоки, как прогнозировали эксперты.
GW: Польша вводит уголовную ответственность за искажение своей исторической правды
Польские сенаторы приняли пакет поправок к закону об Институте национальной памяти, несмотря на жёсткие протесты Израиля и Украины. Этот закон предусматривает лишение свободы за обвинение Польши в соучастии в холокосте, пишет Gazeta Wyborcza. Издание подчёркивает, что в ближайшее время законопроект попадёт на стол президента страны Анджея Дуды, которого США призывают воспользоваться правом вето.
Wyborcza: на новые санкции Москва ответит спецбанком и секретностью
Российский «Промсвязьбанк» станет спецучреждением для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов, а также получит доступ к военному бюджету страны, пишет Gazeta Wyborcza. Такой шаг обусловлен подготовкой к новой партии санкций, которые США намерены вскоре ввести в отношении России.
Wyborcza: реакция польской полиции на инцидент с камнями возмутила туристку из России
После того как в центре Гданьска неизвестные закидали камнями автомобиль с калининградскими номерами, одна из потерпевших написала об этом на своей странице в соцсети. При этом её возмущение вызвало не только само нападение, но и реакция местных полицейских, которые около часа изучали документы россиян, вместо того чтобы задержать злоумышленников.
Wyborcza: вопреки воле России, Минск продолжит «визовые эксперименты»
Власти Белоруссии почувствовали интерес иностранцев к своей стране и зафиксировали рост туризма, сообщает Gazeta Wyborcza. Поэтому они намерены и далее упрощать визовый режим. Однако «визовые эксперименты» пугают Россию, поэтому белорусские власти стремятся развеять все опасения Москвы.
Wyborcza: Польша рискует оказаться на передовой, если разместит американские ракеты для сдерживания России
Вопрос о размещении американских ракет в Германии в 1980-е годы расколол немецкое общество и породил антиамериканские и натовские настроения, которые живы в нем до сих пор, пишет Gazeta Wyborcza. Если США в качестве «ответа России» вскоре начнут размещать свои ракеты в Польше, она вряд ли сможет от этого отказаться. Но скорее всего, Варшаве в итоге придётся заплатить за это немалую цену, предупреждает автор.
Gazeta Wyborcza: накануне выборов россиян волнует не внешний враг, а пустой карман
Владимир Путин, конечно, станет президентом в четвёртый раз, только теперь его поддержка может оказаться меньше, пишет польский журналист Вацлав Радзивинович. В Gazeta Wyborcza он рассказывает, что энтузиазм от присоединения Крыма угасает, а далёкая война в Сирии мало волнует народ, обеспокоенный падением своих реальных доходов.
Wyborcza: Украина два года назад попрощалась с «Газпромом» — и всё ещё жива
Украина уже два года не закупает газ у России, которая была поставщиком этого сырья на протяжении четверти века, сообщает Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что теперь Киев закупает газ у европейских стран, в том числе у Венгрии, Словакии и Польши. Тем самым он намерен доказать, что сможет выжить и без российского газа.
Wyborcza: для Путина Сирия — это «маленькая Ялта», но он хочет большего
Война с Исламским государством заканчивается большим успехом Владимира Путина, пишет польский журналист Вацлав Радзивинович. В издании Gazeta Wyborcza он подчёркивает, что для главы России Сирия — это ценный актив во внутренней политике, потому что на президентских выборах 2018 года он предстанет как победитель очередного, посткрымского вооружённого конфликта, что явно добавит ему популярности.
Wyborcza: Лукашенко не поедет в гости к ЕС, чтобы не раздражать Россию
ЕС впервые пригласил к себе президента Белоруссии, но тот отказался от визита, который мог стать его политическим триумфом, и отправит вместо себя главу своего МИД, пишет Gazeta Wyborcza. Такое решение можно объяснить нежеланием Минска портить отношения с Москвой, а также возможностью показать, что западным политикам стоит ещё постараться.