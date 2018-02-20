GW: визит премьера Польши не изменил симпатии Германии к «Северному потоку — 2» Глава польского правительства Матеуш Моравецкий, многие политики из государств Центральной Европы, а также евродепутаты из партии Ангелы Меркель уверены, что проект «Северный поток — 2» носит исключительно политический характер, пишет Gazeta Wyborcza. Издание подчёркивает, что Германия не желает понять, что проект увеличит зависимость Европы от «Газпрома» и ударит по экономике Украины. 20 февраля 2018 Gazeta Wyborcza

Wyborcza: российская экономика оправляется, но не так быстро, как ожидалось Российская экономика в 2017 году выросла на 1,5% после двухлетней рецессии, пишет Gazeta Wyborcza. Польское издание рассказывает, что Россия попала в неё после резкого падения мировых цен на нефть и газ — её главных источников бюджетных и экспортных доходов. По словам издания, темпы роста оказались не столь высоки, как прогнозировали эксперты. 4 февраля 2018 Gazeta Wyborcza

GW: Польша вводит уголовную ответственность за искажение своей исторической правды Польские сенаторы приняли пакет поправок к закону об Институте национальной памяти, несмотря на жёсткие протесты Израиля и Украины. Этот закон предусматривает лишение свободы за обвинение Польши в соучастии в холокосте, пишет Gazeta Wyborcza. Издание подчёркивает, что в ближайшее время законопроект попадёт на стол президента страны Анджея Дуды, которого США призывают воспользоваться правом вето. 1 февраля 2018 Gazeta Wyborcza

Wyborcza: на новые санкции Москва ответит спецбанком и секретностью Российский «Промсвязьбанк» станет спецучреждением для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов, а также получит доступ к военному бюджету страны, пишет Gazeta Wyborcza. Такой шаг обусловлен подготовкой к новой партии санкций, которые США намерены вскоре ввести в отношении России. 24 января 2018 Gazeta Wyborcza

Wyborcza: реакция польской полиции на инцидент с камнями возмутила туристку из России После того как в центре Гданьска неизвестные закидали камнями автомобиль с калининградскими номерами, одна из потерпевших написала об этом на своей странице в соцсети. При этом её возмущение вызвало не только само нападение, но и реакция местных полицейских, которые около часа изучали документы россиян, вместо того чтобы задержать злоумышленников. 15 января 2018 Gazeta Wyborcza

Wyborcza: вопреки воле России, Минск продолжит «визовые эксперименты» Власти Белоруссии почувствовали интерес иностранцев к своей стране и зафиксировали рост туризма, сообщает Gazeta Wyborcza. Поэтому они намерены и далее упрощать визовый режим. Однако «визовые эксперименты» пугают Россию, поэтому белорусские власти стремятся развеять все опасения Москвы. 12 января 2018 Gazeta Wyborcza

Wyborcza: Польша рискует оказаться на передовой, если разместит американские ракеты для сдерживания России Вопрос о размещении американских ракет в Германии в 1980-е годы расколол немецкое общество и породил антиамериканские и натовские настроения, которые живы в нем до сих пор, пишет Gazeta Wyborcza. Если США в качестве «ответа России» вскоре начнут размещать свои ракеты в Польше, она вряд ли сможет от этого отказаться. Но скорее всего, Варшаве в итоге придётся заплатить за это немалую цену, предупреждает автор. 31 декабря 2017 Gazeta Wyborcza

Gazeta Wyborcza: накануне выборов россиян волнует не внешний враг, а пустой карман Владимир Путин, конечно, станет президентом в четвёртый раз, только теперь его поддержка может оказаться меньше, пишет польский журналист Вацлав Радзивинович. В Gazeta Wyborcza он рассказывает, что энтузиазм от присоединения Крыма угасает, а далёкая война в Сирии мало волнует народ, обеспокоенный падением своих реальных доходов. 7 декабря 2017 Gazeta Wyborcza

Wyborcza: Украина два года назад попрощалась с «Газпромом» — и всё ещё жива Украина уже два года не закупает газ у России, которая была поставщиком этого сырья на протяжении четверти века, сообщает Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что теперь Киев закупает газ у европейских стран, в том числе у Венгрии, Словакии и Польши. Тем самым он намерен доказать, что сможет выжить и без российского газа. 27 ноября 2017 Gazeta Wyborcza

Wyborcza: для Путина Сирия — это «маленькая Ялта», но он хочет большего Война с Исламским государством заканчивается большим успехом Владимира Путина, пишет польский журналист Вацлав Радзивинович. В издании Gazeta Wyborcza он подчёркивает, что для главы России Сирия — это ценный актив во внутренней политике, потому что на президентских выборах 2018 года он предстанет как победитель очередного, посткрымского вооружённого конфликта, что явно добавит ему популярности. 25 ноября 2017 Gazeta Wyborcza