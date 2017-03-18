France 24: через три года после подписания Минских соглашений до мирной жизни Донбассу ещё далеко Спустя три года после подписания Минских соглашений война на востоке Украины продолжается, а местные жители обвиняют Киев в том, что он игнорирует Донбасс и не исполняет своих обязательств по отношению к населению, сообщает France 24. При этом те, кто испытывает патриотические чувства к Украине, также не находят понимания на Донбассе и вынуждены уезжать из родных мест, передаёт французский телеканал. 15 февраля 2018 France 24

France 24 показал, как Москва сражается с генералом Зимой Вот уже два дня Москва с трудом передвигается после пережитого снегопада, сильнейшего в истории города, сообщает France 24. Как передаёт французский телеканал, на войну с генералом Зимой было мобилизовано 70 тысяч работников коммунальных служб. 7 февраля 2018 France 24

France 24: в порядке исключения ООН разрешила России поставку оружия в ЦАР Несмотря на действующее эмбарго на продажу оружия Центрально-Африканской Республике, в порядке исключения ООН одобрила просьбу России о поставке автоматов и прочего вооружения местным властям, сообщает France 24. Из-за этого решения усилилась дипломатическая напряжённость, поскольку Запад опасается, что новое оружие может попасть не в те руки, отмечает канал. 20 декабря 2017 France 24

France 24: без Путина на Ближнем Востоке уже не обойтись Прошедшие 22 ноября в Сочи трёхсторонние переговоры президентов России, Турции и Ирана должны помочь усадить за общий стол переговоров в Москве сирийскую оппозицию и представителей власти Сирии, что даст возможность запустить процесс политического урегулирования конфликта. Таким образом, Владимир Путин становится главной политической фигурой, способной сдвинуть ситуацию в Сирии с мёртвой точки, отмечает France 24. 23 ноября 2017 France 24

Французский эксперт: Россия поможет Ирану «не заметить» американские санкции Иран стратегически заинтересован в России. Прагматичный союз с Москвой позволит Тегерану снизить эффект от американских санкций и выйти на рынок Европы, считает эксперт по Ирану Тьерри Ковиль. В то же время аналитик затруднился сформулировать политику США в регионе. 2 ноября 2017 France 24

France 24: у НАТО мало информации о «Западе-2017», но много опасений По мнению обозревателя событий мировой политики France 24 Дугласа Хёрберта, российско-белорусские учения вызывают у НАТО столь серьёзные опасения в силу «исторического прецедента». В 2013-м за российскими учениями последовал «захват» Крыма и «вторжение на Украину». В этом году, полагает альянс, Россия репетирует нападение на Польшу и Прибалтику. 16 сентября 2017 France 24

France 24: Путин поздравил Макрона призывом «преодолеть взаимное недоверие» Российский президент отправил поздравительную телеграмму победившему на выборах президента Франции Эммануэлю Макрону. Однако, как отмечает France 24, сделал он это позже других западных лидеров. В своём послании Владимир Путин призвал Макрона «преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности». 8 мая 2017 France 24

«Либо я, либо Меркель»: Ле Пен рассказала, кто будет править Францией Во время теледебатов кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен обвинила своего соперника Эммануэля Макрона в нежелании противостоять влиянию германского канцлера Ангелы Меркель. Как заявила Ле Пен, «в любом случае Францией будет управлять женщина»: это будет либо она, «либо Меркель». 4 мая 2017 France 24

France 24: Москва расширяется — щепки летят При 12-миллионном населении Москва «трещит по швам», и ей не хватает места для новых построек, сообщает France 24. Местные власти вырубают лес, чтобы удовлетворить потребности в новом жилье. Однако, как отмечает французский телеканал, из-за лесных вырубок окрестности Москвы перестают быть местом для отдыха. 18 апреля 2017 France 24

France 24: Москва устроит киевской дипломатии испытание Евровидением Для Украины конкурс «Евровидение» — возможность доказать, что ей присуща «европейская толерантность». Однако Киев угрожает отказать кандидату от России Юлии Самойловой во въезде на территорию страны. Но сделав это, он отдалится от «своего проевропейского манифеста». Таким образом, отправляя на конкурс Самойлову, Москва хочет лишить Киев триумфа толерантности и отомстить ему за прошлогоднюю победу с песней о депортации крымских татар, считает France 24. 19 марта 2017 France 24