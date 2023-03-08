Douglas Macgregor Straight Calls

Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, ссылаясь на источники в американском конгрессе, что у администрации Байдена нет военной стратегии по Украине. По его словам, у Белого дома есть стратегия для СМИ, которая в настоящий момент ослабевает, поскольку «даже тупейший наблюдатель видит, что украинцы несут ужасные потери».

Полковник Макгрегор: украинский кризис устроили те же люди, что развязали войну на Балканах и провоцировали смену режимов на Ближнем Востоке

Украинский конфликт разожгли те же люди, что втянули США в войну на Балканах и свергали режимы в Ливии и Сирии, считает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По мнению военного эксперта, Вашингтонской правящей элите активно помогают союзники из Лондона и подконтрольное США мировое финансовое сообщество. Основная цель этого вооружённого столкновения заключается в окончательном уничтожении российского государства с потенциальным его расчленением и захвате огромных природных ресурсов России.