Douglas Macgregor Straight Calls
Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, ссылаясь на источники в американском конгрессе, что у администрации Байдена нет военной стратегии по Украине. По его словам, у Белого дома есть стратегия для СМИ, которая в настоящий момент ослабевает, поскольку «даже тупейший наблюдатель видит, что украинцы несут ужасные потери».
Украинский конфликт разожгли те же люди, что втянули США в войну на Балканах и свергали режимы в Ливии и Сирии, считает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По мнению военного эксперта, Вашингтонской правящей элите активно помогают союзники из Лондона и подконтрольное США мировое финансовое сообщество. Основная цель этого вооружённого столкновения заключается в окончательном уничтожении российского государства с потенциальным его расчленением и захвате огромных природных ресурсов России.
Вашингтон и его союзники глубоко заинтересованы в том, чтобы уничтожить Россию. Но эти попытки дают обратный результат и подрывают их собственную экономику, заявил в интервью на YouTube-канале Straight Calls with Douglas Macgregor полковник США в отставке Дуглас Макгрегор.