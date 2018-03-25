Die Presse: Курц предпочёл санкциям «канал для диалога» с Москвой Австрийский канцлер Себастьян Курц отказался высылать российских дипломатов из Вены в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, сообщает Die Presse. Он считает важным сохранить канал для диалога с Москвой и предлагает использовать дипломатическое давление, чтобы сподвигнуть Россию к участию в расследовании. 25 марта 2018 Die Presse

Die Presse: китайская армия станет «крепкой как камень» Китай собирается увеличить свой оборонный бюджет на 8,1%, сообщает Die Presse. При этом американские эксперты убеждены, что официальные цифры занижены и Пекин наращивает вооружение гораздо активнее. США опасаются, что Поднебесная вытеснит их из региона Тихого океана, а позже заявит права на мировое господство. 6 марта 2018 Die Presse

Die Presse: Путин и его команда спели гимн в «Лужниках» за две недели до выборов Владимир Путин спел гимн на стадионе «Лужники» в окружении сотни тысяч своих сторонников и призвал сограждан вместе изменить Россию к лучшему, заявив: «Вместе мы — команда». Как сообщает австрийская газета Die Presse, глава Кремля ни словом не упомянул предстоящие выборы, однако мероприятие проходило под тем же девизом, что и его предвыборная кампания: «Сильный президент — сильная страна», а звёзды российской эстрады призывали зрителей голосовать за Путина. 3 марта 2018 Die Presse

Die Presse осуждает Курца за поездку к «царю» на поклон Австрия — не «вассальное государство», и новому канцлеру Себастьяну Курцу не нужно ездить в Кремль «целовать перстень царю», пишет Die Presse. Автор статьи Гюнтер Фелингер советует ему отказаться от визита в Москву и вместо этого съездить в Вашингтон, чтобы обсудить вступление в НАТО. 27 февраля 2018 Die Presse

Die Presse: один триумф — и русские забыли о санкциях, дисквалификациях и допинговом скандале В южнокорейском Пхёнчхане российские хоккеисты впервые после 1992 года добились олимпийского триумфа, сообщает Die Presse. Благодаря этой золотой медали Россия забудет обо всех санкциях, дисквалификациях и допинговых неурядицах, считает австрийская газета. 26 февраля 2018 Die Presse

«Экс-агент СССР» и «троянский конь Кремля»: Die Presse рассказала о «грязной» предвыборной борьбе в Чехии Президентская гонка в Чехии в этом году выдалась «необычайно грязной», пишет Die Presse. Два главных кандидата, действующий глава государства Милош Земан и его соперник Иржи Драхош обвиняют друг друга во всех мыслимых и немыслимых грехах. И точку в этом должен поставить второй тур выборов, рассуждает издание. 27 января 2018 Die Presse

Глава OMV: европейской экономике нужно сближение с Россией, а не новые провокации Европе надо принимать взвешенные решения по поводу санкций, а не копировать своих трансатлантических партнёров, потому что это сотрудничество уже не работает так, как прежде, рассказал в интервью Die Presse глава австрийского энергетического концерна OMV Райнер Зеле. Экономике ЕС нужно сближение с Россией, а не новые провокации, и «Северный поток — 2» будет построен, несмотря на американские санкции. 22 января 2018 Die Presse

Presse: США назвали приём Китая в ВТО «ошибкой» Всемирная торговая организация (ВТО) совершила «ошибку», сделав своим членом Китай, поскольку это «не привело к открытию китайской экономики», заявили власти США в ежегодном отчёте для конгресса. Как пишет Die Presse, не исключено, что на фоне ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном в этом году Дональд Трамп претворит свои планы в жизнь и наложит на Китай «денежные штрафы». 22 января 2018 Die Presse

Presse: из-за глобального потепления у Сочи мало шансов на новую зимнюю Олимпиаду В связи с глобальным потеплением в мире останется меньше регионов для проведения зимних Олимпийских игр, сообщает Die Presse, ссылаясь на данные международного исследования экспертов по климату. В связи с этим такие места бывших Игр, как Сочи и Ванкувер, могут стать «непригодными» для соревнований, заявили учёные. 14 января 2018 Die Presse

Presse: австрийская OMV в восторге от дешевизны добычи газа в России После того как австрийская компания OMV начала добывать газ в западносибирском месторождении Южно-Русское, с декабря объёмы её производства выросли на 10%, сообщает Die Presse. Наибольшую выгоду в российском бизнесе австрийцы получают от «крайне низкой стоимости добычи», добавляет издание. 13 января 2018 Die Presse