Die Presse
Die Presse: Курц предпочёл санкциям «канал для диалога» с Москвой
Австрийский канцлер Себастьян Курц отказался высылать российских дипломатов из Вены в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, сообщает Die Presse. Он считает важным сохранить канал для диалога с Москвой и предлагает использовать дипломатическое давление, чтобы сподвигнуть Россию к участию в расследовании.
Die Presse: китайская армия станет «крепкой как камень»
Китай собирается увеличить свой оборонный бюджет на 8,1%, сообщает Die Presse. При этом американские эксперты убеждены, что официальные цифры занижены и Пекин наращивает вооружение гораздо активнее. США опасаются, что Поднебесная вытеснит их из региона Тихого океана, а позже заявит права на мировое господство.
Die Presse: Путин и его команда спели гимн в «Лужниках» за две недели до выборов
Владимир Путин спел гимн на стадионе «Лужники» в окружении сотни тысяч своих сторонников и призвал сограждан вместе изменить Россию к лучшему, заявив: «Вместе мы — команда». Как сообщает австрийская газета Die Presse, глава Кремля ни словом не упомянул предстоящие выборы, однако мероприятие проходило под тем же девизом, что и его предвыборная кампания: «Сильный президент — сильная страна», а звёзды российской эстрады призывали зрителей голосовать за Путина.
Die Presse осуждает Курца за поездку к «царю» на поклон
Австрия — не «вассальное государство», и новому канцлеру Себастьяну Курцу не нужно ездить в Кремль «целовать перстень царю», пишет Die Presse. Автор статьи Гюнтер Фелингер советует ему отказаться от визита в Москву и вместо этого съездить в Вашингтон, чтобы обсудить вступление в НАТО.
Die Presse: один триумф — и русские забыли о санкциях, дисквалификациях и допинговом скандале
В южнокорейском Пхёнчхане российские хоккеисты впервые после 1992 года добились олимпийского триумфа, сообщает Die Presse. Благодаря этой золотой медали Россия забудет обо всех санкциях, дисквалификациях и допинговых неурядицах, считает австрийская газета.
«Экс-агент СССР» и «троянский конь Кремля»: Die Presse рассказала о «грязной» предвыборной борьбе в Чехии
Президентская гонка в Чехии в этом году выдалась «необычайно грязной», пишет Die Presse. Два главных кандидата, действующий глава государства Милош Земан и его соперник Иржи Драхош обвиняют друг друга во всех мыслимых и немыслимых грехах. И точку в этом должен поставить второй тур выборов, рассуждает издание.
Глава OMV: европейской экономике нужно сближение с Россией, а не новые провокации
Европе надо принимать взвешенные решения по поводу санкций, а не копировать своих трансатлантических партнёров, потому что это сотрудничество уже не работает так, как прежде, рассказал в интервью Die Presse глава австрийского энергетического концерна OMV Райнер Зеле. Экономике ЕС нужно сближение с Россией, а не новые провокации, и «Северный поток — 2» будет построен, несмотря на американские санкции.
Presse: США назвали приём Китая в ВТО «ошибкой»
Всемирная торговая организация (ВТО) совершила «ошибку», сделав своим членом Китай, поскольку это «не привело к открытию китайской экономики», заявили власти США в ежегодном отчёте для конгресса. Как пишет Die Presse, не исключено, что на фоне ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном в этом году Дональд Трамп претворит свои планы в жизнь и наложит на Китай «денежные штрафы».
Presse: из-за глобального потепления у Сочи мало шансов на новую зимнюю Олимпиаду
В связи с глобальным потеплением в мире останется меньше регионов для проведения зимних Олимпийских игр, сообщает Die Presse, ссылаясь на данные международного исследования экспертов по климату. В связи с этим такие места бывших Игр, как Сочи и Ванкувер, могут стать «непригодными» для соревнований, заявили учёные.
Presse: австрийская OMV в восторге от дешевизны добычи газа в России
После того как австрийская компания OMV начала добывать газ в западносибирском месторождении Южно-Русское, с декабря объёмы её производства выросли на 10%, сообщает Die Presse. Наибольшую выгоду в российском бизнесе австрийцы получают от «крайне низкой стоимости добычи», добавляет издание.
Die Presse: протесты в Иране спровоцировали скачок цен на чёрное золото
Сокращение объёмов добычи нефти и беспорядки в Иране спровоцировали рекордный за последние два года скачок цен на чёрное золото, сообщает Die Presse. Стоимость барреля дошла до отметки в $65. Впрочем, именно сейчас Россия должна в полной мере ощутить на себе последствия ограничений нефтепроизводства, отмечает австрийское издание.