Deutschland Kurier: «Германия движется к войне с Россией» — немецкий политик раскритиковал поставки оружия Киеву

Поставки оружия Украине вредят интересам Германии и втягивают страну в войну с Россией, полагает Штеффен Котре, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии». Политик считает их продолжение фатальной ошибкой, и в видеоинтервью Deutschland Kurier призвал восстановить дипломатические отношения с Москвой, в том числе возобновить покупку энергоносителей у России.