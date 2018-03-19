Der Spiegel: для россиян статус великой державы оказался важнее экономики Россияне избрали Владимира Путина своим президентом во многом благодаря проводимой им внешней политике. Главный приоритет для лидера Кремля — сохранить за Россией статус сверхдержавы. Очевидно, для избравших Путина граждан это важнее экономического развития страны и собственного благосостояния, пишет немецкий журнал Der Spiegel. 19 марта 2018 Der Spiegel

Der Spiegel: после отравления Скрипаля Германия усилит контрразведку против России Федеральная разведывательная служба Германии создаст новый отдел, предназначенный для контрразведывательной деятельности в отношении России, Китая, Северной Кореи и Ирана, сообщает Der Spiegel. Германия не занималась контрразведкой с окончания холодной войны, однако вновь вернулась к ней после отравления российского экс-шпиона Сергея Скрипаля, отмечает издание. 17 марта 2018 Der Spiegel

Der Spiegel: конфликт Сербии и Косово остановил время в Европе на шесть минут Проблема с энергетическими договорённостями между Сербией и частично признанной Республикой Косово спровоцировала сбой электротехники во всей Европе, сообщает Der Spiegel. Подключённые к электросети часы и будильники отстали от точного времени на шесть минут, рассказывает немецкое издание. 9 марта 2018 Der Spiegel

Spiegel: безыдейность немецкой правящей коалиции ведёт Германию к политическому кризису Новое коалиционное правительство Германии во главе с социал-демократами показывает «идейный вакуум» и нежелание решать наболевшие социально-политические вопросы, пишет Der Spiegel. Немецкой политике угрожает двойная опасность: «нелиберальная демократия» и «демократический либерализм», и в их наступлении виноваты в первую очередь ЕС и такие структуры, как МВФ, подчёркивает издание. 5 марта 2018 Der Spiegel

Spiegel опроверг гибель сотен российских военных от авиаударов США в Сирии В начале февраля американские военные отразили атаку группы сирийских бойцов на лагерь курдов. Новостные агентства и СМИ сообщали, что при этом погибли сотни нападавших, в том числе российских военных. Однако журнал Der Spiegel провёл собственное расследование и установил, что россияне вообще не участвовали в боях: несколько членов «ЧВК Вагнер» просто не вовремя оказались в соседней деревне, попавшей под обстрел американцев. 2 марта 2018 Der Spiegel

Беженцам вход воспрещён: в Польше подумывают создать «образовательные гетто» В Польше больше не хотят давать школьное образование детям беженцев, сообщает Der Spiegel. Вместо того чтобы посылать детей приезжих в обычные учебные заведения, предлагается обучать их в центрах по приёму мигрантов. Как отмечает немецкое издание, это — инициатива в духе жёсткого курса правящей националистической партии по отношению к беженцам. 28 февраля 2018 Der Spiegel

Spiegel пугает немцев обещаниями, что «Северный поток — 2» ударит по их кошелькам Проект «Северного потока — 2» потребует от Германии строительства дополнительного связующего участка газопровода стоимостью €2,7 млрд. Профинансировать его должны крупные компании, которые будут пользоваться новой инфраструктурой, однако они наверняка компенсируют затраты, увеличив для немецких потребителей цены на электроэнергию, предостерегает Der Spiegel. 24 февраля 2018 Der Spiegel

Spiegel: из-за России немецкие политики опасаются гонки ядерных вооружений Ведущие партии бундестага призывают правительство Германии решительно выступить против наращивания Россией арсенала ядерных вооружений, сообщает журнал Der Spiegel. По мнению немецких политиков, Москва в последнее время показала, что её действия могут нарушать условия существующих договоров, и это вызывает опасность новой гонки ядерных вооружений в Европе. 24 февраля 2018 Der Spiegel

Spiegel: победа фигуристок на Олимпиаде спасает имидж российского спорта Юная фигуристка Алина Загитова спасла для России зимние Игры, утверждает Der Spiegel. Конкуренткам оказалось далеко до изящества и превосходной техники, которую продемонстрировали золотая медалистка Олимпиады и её соотечественница Евгения Медведева, не сдержавшая слёз разочарования, когда ей досталось лишь серебро. Впечатляющая победа фигуристок незадолго до завершения Игр крайне важна для имиджа российского спорта, подчёркивает немецкий журнал. 23 февраля 2018 Der Spiegel

Глава НОК Германии: Олимпиада без золота — заслуженное наказание для России Отсутствие первых мест на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане ударит по России больнее, чем разговоры о гимне и флаге, убеждён президент Немецкого олимпийского спортивного союза Альфонс Хёрман. По его словам, это и станет той «высшей мерой наказания», которую «заслужили» российские спортсмены. 18 февраля 2018 Der Spiegel