Defense News: продавая оружие Киеву, Вашингтон ввязывается в ненужный ему конфликт Вашингтон одобрил поставки вооружений на Украину и уже готовится отправить Киеву свои противоракетные комплексы Javelin. Однако, по мнению обозревателя Defense News Дэниэла де Петриса, это большая ошибка, ведь таким образом США рискуют лишь обострить украинский конфликт и завязнуть в конфронтации с Россией в регионе, который имеет для Америки «от силы второстепенное значение». 14 марта 2018 Defense News

Министр обороны Дании: подрывная активность России в киберпространстве достигла небывалого уровня Министр обороны Дании Клаус Фредериксен пишет в Defense News, что российские агрессивные действия в киберпространстве в настоящий момент активны как никогда. В связи с этим Фредериксен поддерживает создание сдерживающих мер, таких как увеличение оборонных бюджетов стран ЕС и США. 7 марта 2018 Defense News

Defense News: США и Россия устроили в Сирии «гонку военных баз» Россия пытается вернуться на Ближний Восток в качестве «великой державы» и расширяет своё военное присутствие в Сирии, хотя понимает, что асимметричные угрозы могут создать ей серьёзные препятствия. Однако она идёт на риск и вступает в «гонку военных баз» с США в борьбе за стратегически важный регион, отмечает Defense News. 17 января 2018 Defense News

Defense News: Россия отбивает у США «надёжных клиентов» на Ближнем Востоке Сирийская кампания стала рекламой для российского оружия, и Москва не упустила возможности этим воспользоваться, пишет Defense News. По словам издания, в последнее время Россия увеличила продажу боевых систем на Ближний Восток, в том числе странам, которые всегда считались надёжными покупателями американской военной продукции. 10 ноября 2017 Defense News

Defense News: в НАТО пригрозили Турции «соответствующими последствиями» за покупку С-400 Председатель военного комитета НАТО генерал Петр Павел предупредил «о соответствующих последствиях» для Турции в случае приобретения членом альянса российской системы противовоздушной обороны С-400, сообщает Defense News. По словам генерала, запланированная Турцией покупка С-400 может помешать Анкаре стать частью какой-либо интегрированной системы противовоздушной обороны с союзниками по НАТО и привести к другим техническим ограничениям. 27 октября 2017 Defense News

Бен Ходжес: Россия показала, что может перемещать войска и быстро, и далеко После военных учений «Запад-2017» восточноевропейские страны НАТО стали больше доверять действиям альянса по сдерживанию России, заявил в интервью Defense News командующий силами НАТО в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Однако он признал, что на учениях Россия продемонстрировала «способность перемещать войска очень далеко и очень быстро», а также вести эффективную радиоэлектронную борьбу. 11 октября 2017 Defense News

Defense News: призванные «остановить» Россию в Арктике морпехи замёрзли на учениях В связи с «агрессивным расширением военного присутствия» России в Арктике американские военнослужащие проводят всё больше времени в северном регионе, пишет Defense News. Однако недавние учения в Норвегии показали, что экипировка морских пехотинцев США оказалась неприспособленной к низким арктическим температурам: сколько бойцы ни утеплялись, окоченения избежать не удалось, утверждает издание. 18 мая 2017 Defense News

Генерал США: российские самолёты четыре раза опасно сближались с натовскими Всего за один день российские самолёты четырежды подошли на опасно близкое расстояние к самолётам НАТО, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Тод Уолтерс. И в то же время, приводит его слова Defense News, за последние полгода, наоборот, наметилась тенденция на снижение числа подобных инцидентов. 3 марта 2017 Defense News

DN: «Российские» хакеры раскрутили Пентагон на модернизацию GPS После окончания президентских выборов кибератаки продолжатся, предупредил в статье для Defence News бывший глава комитета по делам разведки палаты представителей конгресса США Сильвестр Рейес. По его мнению, Вашингтон должен обезопасить прежде всего систему глобального позиционирования (GPS) и на ее модернизацию уйдет более 5 миллиардов долларов. 3 ноября 2016 Defense News

Defence News: Мириться с Москвой Анкаре пришлось на российских условиях Несмотря на то что Турция и Россия снова сблизились, стало ясно, что эти отношения никогда не были равноправными. Анкара зависит от Москвы куда больше, чем Москва – от Анкары. И теперь Турции пришлось смириться с ведущей ролью России в этих двусторонних отношениях, считает Defense News. 2 сентября 2016 Defense News