Defense News: в Вашингтоне подозревают, что Китай перегнал Америку по боеголовкам — но скорее всего это лишь «фокус с бухгалтерией»

КНР, вероятно, опередила США по количеству ядерных боеголовок, размещённых на межконтинентальных баллистических ракетах, сообщает Defense News со ссылкой на американских конгрессменов. Такие выводы в конгрессе сделали из-за специального секретного послания, направленного законотворцам Стратегическим командованием ВС США. Впрочем, эксперты считают, что речь о «бухгалтерских фокусах» — а на деле Америка по-прежнему значительно опережает Поднебесную по мощи ядерного арсенала.

Стратегическое командование Вооружённых сил США, в ведении которого находится американский ядерный арсенал, по всей видимости, признало, что Америка потеряла «численное преимущество перед Китаем в отдельных элементах своей программы развития межконтинентальных баллистических ракет», сообщает Defense News.

Как разъясняет корреспондент издания, командование не так давно направило в конгресс США специальное засекреченное сообщение с экспертной оценкой в соответствии с Законом о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 2022 года; одно из положений этого закона требует компетентные органы в случае, если Китай опередит Америку хотя бы по одному из трёх базовых параметров арсенала МКБР, уведомлять об этом законодателей.

О сообщении стало известно после того, как зампред комитета сената США по делам вооружённых сил, член Республиканской партии Джеймс Инхоф отправил главе Стратегического командования адмиралу Чарльзу Ричарду письмо, потребовав рассекретить переданную в конгресс информацию в соответствии с действующим законодательством, говорится в материале Defense News.

«В плане растущей военной мощи Китая мы пока увидели лишь верхушку айсберга, — написал Инхоф в своей публикации в Twitter, в которой он сообщил о своём послании Ричарду. — [Администрация Байдена] должна открыто и честно рассказать американскому народу о той угрозе, котору несёт Пекин для мирового порядка и для нашего образа жизни». По информации Defense News, письмо также подписали несколько других законодателей от Республиканской партии, включая зампреда комитета палаты представителей по делам вооружённых сил Майка Роджерса, а также зампредов комитетов обеих палат по делам стратегических сил сенатора Деб Фишер и конгрессмена Дага Лэмборна.

Тремя параметрами, достижения в которых Китая обязано по закону остлеживать Стратегическое командование, являются численность самих МКБР, пусковых установок для них, а также размещённых на них боеголовок, отмечает журналист Defense News. Между тем, согласно данным, собранным Пентагоном в его ежегодном докладе о состоянии китайских вооружённых сил, США по-прежнему сохраняют преимущество над КНР по числу ракет и пусковых установок — а значит секретное сообщение Стратегического командования касалось не их, а числа боеголовок, заключает автор.

Как заявил в интервью Defense News член Консультативного совета по вопросам международной безопасности Госдепа США и директор Проекта по нераспространению ядерного оружия в Восточной Азии при Миддлберийском колледже Джеффри Льюис, в секретном послании командования конгрессу скорее всего говорится о том, что Китай установил на свои МКБР больше боеголовок, чем США. «Дело наверняка в боеголовках, ведь в докладе о состоянии вооружённых сил Китая упоминается, что их количество у Пекина уже превысило 400», — заявил Льюис.

Как напоминает обозреватель Defense News, в том докладе говорилось, что при сохранении нынешних темпов наращивания ядерного арсенала КНР к 2035 году будет иметь около 1500 боеголовок, а также упоминалось, что с 2020 года Поднебесная почти в два раза увеличила запас МКБР.

По информации американских властей, на настоящий момент Китай имеет по 300 МКБР и пусковых установок, уступая США, которые располагают 400 межконтинентальными ракетами и 450 пусковыми установками, пишет Defense News. Однако, как подчеркнул в беседе с журналистом издания Джеффри Льюис, китайские ракеты Дунфэн-41 могут оснащаться несколькими боеголовками, поэтому на этих 300 МКБР может быть на деле установлено чуть более 400 боеголовок — тогда как все 400 американских ракет Минитмэн-3 на данный момент имеют лишь по одной боеголовке каждая.

Подтвердить у законотворцев информацию о том, что Китай обогнал США по соотношению боеголовок к МКБР, журналистам Defense News не удалось: как сообщил на условиях анонимности помощник одного из членов конгресса, прояснить ситуацию пока не удаётся из-за «проблем с классификацией», и в настоящий момент высокопоставленные республиканцы призывают Стратегическое командование разобраться с этими вопросами и обнародовать свои оценки, чтобы граждане имели максимально возможное количество информации о «растущей ядерной угрозе со стороны КНР».

Впрочем, как полагает Джеффри Льюис, даже в том случае, если информация в итоге подтвердится, это станет слишком уж плохой новостью для Вашингтона. «Значения это не имеет, ведь США могут просто установить по несколько боеголовок на свои МКБР наземного базирования — мы просто решили, что пока так делать не будем, — заявил он Defense News. — Считать МКБР нужно вместе с ракетами [подводных лодок] — а когда начинаешь это делать, у нас получаются гораздо более серьёзные цифры, чем у них. А тут просто такой своеобразный фокус с бухгалтерией».

Согласно данным Исследовательского управления конгресса США, американский ядерный арсенал на сентябрь 2021 года включал 1389 боеголовок, установленных на 665 носителях, включая МКБР, ракеты подводных лодок и тяжёлые стратегические бомбардировщики, отмечается в материале Defense News.

Вместе с тем, как отметил в беседе с журналистом издания исполнительный директор Центра образования в сфере политики нераспространения Генри Сокольски, США могут и потерять численное преимущество по ядерному оружию в том случае, если Китай продолжит модернизацию своих ядерных сил в нынешнем темпе — тем более что меряться арсеналами Вашингтону приходится одновременно и с Россией. «Я не знаю, в какие сроки наша система способна поставить ещё 1500 боеголовок для размещения на ракетах. Не исключено, что это займёт много времени и обойдётся в огромные деньги. Но если начинать двигаться в этом направлении, есть ли у нас основания предполагать, что на той стороне просто подождут, пока мы их нагоним? Вряд ли», — пояснил эксперт.