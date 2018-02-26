Daily Sabah: США пригрозили Турции санкциями за покупку российских С-400 США предупредили Турцию о возможном введении санкций против страны в ответ на приобретение ею российских зенитно-ракетных комплексов С-400, передаёт Daily Sabah. Тем не менее издание отмечает, что в Турции исключают возможность наложения прямых санкций. 26 февраля 2018 Daily Sabah

Daily Sabah: в 2020 году Россия и Турция собираются подписать контракт на вторую партию С-400 Москва и Анкара в 2020 году планируют подписать контракт на поставку второго полкового комплекта ЗРК С-400, сообщает Daily Sabah со ссылкой на неназванный российский источник. Как отмечает издание, в новом соглашении будет также оговорена частичная локализация производства, то есть турецкие фирмы займутся изготовлением некоторых не критически важных комплектующих системы. 15 февраля 2018 Daily Sabah

Daily Sabah: в Анкаре улицу с посольством США назвали в честь военной операции в Сирии Власти Анкары переименуют улицу, на которой расположено посольство США, — она станет называться улицей Оливковой ветви, пишет Daily Sabah. Как отмечается в материале турецкого издания, «Оливковая ветвь» — название военной операции Турции в Сирии, где турецкие войска сражаются против курдов, которые получают помощь от США. 12 февраля 2018 Daily Sabah

Daily Sabah: Россия попросила у Турции помощь в получении обломков Су-25 Минобороны России попросило Турцию оказать содействие в получении обломков российского штурмовика Су-25, который был сбит в сирийской провинции Идлиб в прошлые выходные, сообщает The Daily Sabah. Полученные обломки, по мнению ведомства, помогут установить происхождение оружия, из которого был сбит Су-25. 6 февраля 2018 Daily Sabah

Daily Sabah: Путин и Эрдоган нашли точки соприкосновения по Сирии и Иерусалиму Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Анкаре и обсудили последние события в Сирии, а также решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает Daily Sabah. Как отмечает турецкое издание, оба лидера разделяют единую позицию по Иерусалиму, а также договорились провести новую серию переговоров сочинского формата по Сирии. 12 декабря 2017 Daily Sabah

Daily Sabah: НАТО рискует остаться без Турции Североатлантический альянс, в том числе и США, пренебрегает жизненно важными интересами Турции в сфере безопасности, пишет Daily Sabah. Как отмечает издание, действуя таким образом, НАТО вынуждает турецкую сторону задуматься о необходимости дальнейшего членства страны в этом военном блоке. 6 декабря 2017 Daily Sabah

«Peskov, how are you?» — на встрече в Сочи Эрдоган забыл о турецком языке Пескова На сочинской встрече президентов России, Турции и Ирана произошёл «забавный диалог». Он состоялся между Реджепом Тайипом Эрдоганом и пресс-секретарём Кремля Дмитрием Песковым, сообщает Daily Sabah. Эрдоган поприветствовал Пескова на английском, позабыв, что тот в совершенстве владеет турецким языком, пишет газета. 28 ноября 2017 Daily Sabah

Daily Sabah: турецкие сериалы подтолкнули россиян к покупке недвижимости, «как в кино» Популярные турецкие телевизионные сериалы стимулируют спрос на недвижимость в этой стране, сообщает The Daily Sabah. По данным издания, вдохновлённые мыльными операми граждане России и Ирана приобретают в Турции жильё, как у любимых персонажей. 16 ноября 2017 Daily Sabah

Daily Sabah: Путин заявил о полной нормализации отношений с Турцией «Наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объёме», — заявил на встрече со своим турецким коллегой глава Кремля Владимир Путин. В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что переговоры с российской стороной укрепляют уверенность в будущем. 13 ноября 2017 Daily Sabah

Daily Sabah: Эрдоган обсудит Сирию с Путиным в Москве Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию 13 ноября, чтобы обсудить с главой Кремля Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, сообщает Daily Sabah. Возможно, главы государств также поговорят об Ираке и борьбе с терроризмом, предполагает издание. 7 ноября 2017 Daily Sabah