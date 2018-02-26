Daily Sabah
Daily Sabah: США пригрозили Турции санкциями за покупку российских С-400
США предупредили Турцию о возможном введении санкций против страны в ответ на приобретение ею российских зенитно-ракетных комплексов С-400, передаёт Daily Sabah. Тем не менее издание отмечает, что в Турции исключают возможность наложения прямых санкций.
Daily Sabah: в 2020 году Россия и Турция собираются подписать контракт на вторую партию С-400
Москва и Анкара в 2020 году планируют подписать контракт на поставку второго полкового комплекта ЗРК С-400, сообщает Daily Sabah со ссылкой на неназванный российский источник. Как отмечает издание, в новом соглашении будет также оговорена частичная локализация производства, то есть турецкие фирмы займутся изготовлением некоторых не критически важных комплектующих системы.
Daily Sabah: в Анкаре улицу с посольством США назвали в честь военной операции в Сирии
Власти Анкары переименуют улицу, на которой расположено посольство США, — она станет называться улицей Оливковой ветви, пишет Daily Sabah. Как отмечается в материале турецкого издания, «Оливковая ветвь» — название военной операции Турции в Сирии, где турецкие войска сражаются против курдов, которые получают помощь от США.
Daily Sabah: Россия попросила у Турции помощь в получении обломков Су-25
Минобороны России попросило Турцию оказать содействие в получении обломков российского штурмовика Су-25, который был сбит в сирийской провинции Идлиб в прошлые выходные, сообщает The Daily Sabah. Полученные обломки, по мнению ведомства, помогут установить происхождение оружия, из которого был сбит Су-25.
Daily Sabah: Путин и Эрдоган нашли точки соприкосновения по Сирии и Иерусалиму
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Анкаре и обсудили последние события в Сирии, а также решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает Daily Sabah. Как отмечает турецкое издание, оба лидера разделяют единую позицию по Иерусалиму, а также договорились провести новую серию переговоров сочинского формата по Сирии.
Daily Sabah: НАТО рискует остаться без Турции
Североатлантический альянс, в том числе и США, пренебрегает жизненно важными интересами Турции в сфере безопасности, пишет Daily Sabah. Как отмечает издание, действуя таким образом, НАТО вынуждает турецкую сторону задуматься о необходимости дальнейшего членства страны в этом военном блоке.
«Peskov, how are you?» — на встрече в Сочи Эрдоган забыл о турецком языке Пескова
На сочинской встрече президентов России, Турции и Ирана произошёл «забавный диалог». Он состоялся между Реджепом Тайипом Эрдоганом и пресс-секретарём Кремля Дмитрием Песковым, сообщает Daily Sabah. Эрдоган поприветствовал Пескова на английском, позабыв, что тот в совершенстве владеет турецким языком, пишет газета.
Daily Sabah: турецкие сериалы подтолкнули россиян к покупке недвижимости, «как в кино»
Популярные турецкие телевизионные сериалы стимулируют спрос на недвижимость в этой стране, сообщает The Daily Sabah. По данным издания, вдохновлённые мыльными операми граждане России и Ирана приобретают в Турции жильё, как у любимых персонажей.
Daily Sabah: Путин заявил о полной нормализации отношений с Турцией
«Наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объёме», — заявил на встрече со своим турецким коллегой глава Кремля Владимир Путин. В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что переговоры с российской стороной укрепляют уверенность в будущем.
Daily Sabah: Эрдоган обсудит Сирию с Путиным в Москве
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию 13 ноября, чтобы обсудить с главой Кремля Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, сообщает Daily Sabah. Возможно, главы государств также поговорят об Ираке и борьбе с терроризмом, предполагает издание.
Daily Sabah: контракт на поставки С-400 в Турцию превысит 2 миллиарда долларов
Сумма сделки на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию составит более $2 млрд. С таким заявлением выступил гендиректор российской государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишет Daily Sabah. По словам издания, недавнее заседание турецкого подсекретариата оборонной промышленности также было посвящено покупке этих систем ПВО.