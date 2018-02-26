Daily Sabah

Март 2018

Daily Sabah: США пригрозили Турции санкциями за покупку российских С-400

США предупредили Турцию о возможном введении санкций против страны в ответ на приобретение ею российских зенитно-ракетных комплексов С-400, передаёт Daily Sabah. Тем не менее издание отмечает, что в Турции исключают возможность наложения прямых санкций.

Daily Sabah: в 2020 году Россия и Турция собираются подписать контракт на вторую партию С-400

Москва и Анкара в 2020 году планируют подписать контракт на поставку второго полкового комплекта ЗРК С-400, сообщает Daily Sabah со ссылкой на неназванный российский источник. Как отмечает издание, в новом соглашении будет также оговорена частичная локализация производства, то есть турецкие фирмы займутся изготовлением некоторых не критически важных комплектующих системы.

Daily Sabah: в Анкаре улицу с посольством США назвали в честь военной операции в Сирии

Власти Анкары переименуют улицу, на которой расположено посольство США, — она станет называться улицей Оливковой ветви, пишет Daily Sabah. Как отмечается в материале турецкого издания, «Оливковая ветвь» — название военной операции Турции в Сирии, где турецкие войска сражаются против курдов, которые получают помощь от США.

Daily Sabah: Россия попросила у Турции помощь в получении обломков Су-25

Минобороны России попросило Турцию оказать содействие в получении обломков российского штурмовика Су-25, который был сбит в сирийской провинции Идлиб в прошлые выходные, сообщает The Daily Sabah. Полученные обломки, по мнению ведомства, помогут установить происхождение оружия, из которого был сбит Су-25.

Daily Sabah: Путин и Эрдоган нашли точки соприкосновения по Сирии и Иерусалиму

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Анкаре и обсудили последние события в Сирии, а также решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает Daily Sabah. Как отмечает турецкое издание, оба лидера разделяют единую позицию по Иерусалиму, а также договорились провести новую серию переговоров сочинского формата по Сирии.

Daily Sabah: НАТО рискует остаться без Турции

Североатлантический альянс, в том числе и США, пренебрегает жизненно важными интересами Турции в сфере безопасности, пишет Daily Sabah. Как отмечает издание, действуя таким образом, НАТО вынуждает турецкую сторону задуматься о необходимости дальнейшего членства страны в этом военном блоке.

«Peskov, how are you?» — на встрече в Сочи Эрдоган забыл о турецком языке Пескова

На сочинской встрече президентов России, Турции и Ирана произошёл «забавный диалог». Он состоялся между Реджепом Тайипом Эрдоганом и пресс-секретарём Кремля Дмитрием Песковым, сообщает Daily Sabah. Эрдоган поприветствовал Пескова на английском, позабыв, что тот в совершенстве владеет турецким языком, пишет газета.

Daily Sabah: турецкие сериалы подтолкнули россиян к покупке недвижимости, «как в кино»

Популярные турецкие телевизионные сериалы стимулируют спрос на недвижимость в этой стране, сообщает The Daily Sabah. По данным издания, вдохновлённые мыльными операми граждане России и Ирана приобретают в Турции жильё, как у любимых персонажей.

Daily Sabah: Путин заявил о полной нормализации отношений с Турцией

«Наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объёме», — заявил на встрече со своим турецким коллегой глава Кремля Владимир Путин. В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что переговоры с российской стороной укрепляют уверенность в будущем.

Daily Sabah: Эрдоган обсудит Сирию с Путиным в Москве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию 13 ноября, чтобы обсудить с главой Кремля Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, сообщает Daily Sabah. Возможно, главы государств также поговорят об Ираке и борьбе с терроризмом, предполагает издание.

Daily Sabah: контракт на поставки С-400 в Турцию превысит 2 миллиарда долларов

Сумма сделки на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию составит более $2 млрд. С таким заявлением выступил гендиректор российской государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишет Daily Sabah. По словам издания, недавнее заседание турецкого подсекретариата оборонной промышленности также было посвящено покупке этих систем ПВО.

Показать еще