Daily Beast «нашёл» загадочного хакера Guccifer 2.0 в российском ГРУ Спецпрокурор США Роберт Мюллер, руководящий расследованием «связей» между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией, решил выяснить подробности о таинственном «хакере-одиночке» Guccifer 2.0, причастном к взлому демократов. Как рассказали The Daily Beast его «источники, близкие к расследованию», экспертам удалось установить, что под псевдонимом скрывается некий сотрудник ГРУ России. 23 марта 2018 Daily Beast

Угнать и уничтожить — Daily Beast предупредил об опасности космических буксиров Многие компании в разных странах, включая британскую Effective Space, занимаются разработкой «космических буксиров», которые смогут вернуть на место сошедшие с орбиты спутники и убрать космический мусор. Однако у таких полезных разработок есть и другая сторона: с таким же успехом они смогут «угнать, повредить или уничтожить» любой другой аппарат, что, по мнению The Daily Beast, грозит началом войны в космосе. 21 марта 2018 Daily Beast

Daily Beast: экстрадированный в США россиянин признал вину в кибермошенничестве Гражданин России Юрий Мартышев признал себя виновным в пособничестве компьютерному взлому посредством вспомогательного программного обеспечения, позволяющего эффективно скрывать вредоносные коды, пишет The Daily Beast. Как отмечает издание, несмотря на протесты российского правительства, Мартышев и его подельник были задержаны на территории Латвии и незамедлительно экстрадированы на территорию США. 14 марта 2018 Daily Beast

DB: в Совете нацбезопасности Трампа подумывали вывести войска из Восточной Европы The Daily Beast выяснил, что в начале президентства Дональда Трампа один из членов его Совета национальной безопасности Кевин Харрингтон выдвигал предложение вывести войска из Прибалтики. Как сообщили изданию бывшие сотрудники администрации президента, Харрингтон даже подвергал сомнению интересы США в регионе и действенность антироссийских санкций, однако, как видно, его инициативам так и не дали ход. 10 января 2018 Daily Beast

Хантсман: вмешательство России в выборы-2018 поставит крест на отношениях с США Позиции России сегодня сильны как никогда, считает посол США в России Джон Хантсман. Однако если она вмешается в новые американские выборы, то это нанесёт непоправимый ущерб её отношениям с Вашингтоном, предупредил он на закрытой встрече с американскими депутатами, о которой стало известно The Daily Beast. 10 января 2018 Daily Beast

Daily Beast: российским троллям не удалось устроить «чёрную войну» против Рождества Сайт BlackMattersUS, которым управляет «российская фабрика троллей», пытался спровоцировать «афроамериканский бойкот Рождества» посредством статей и изображений на футболках, утверждает издание The Daily Beast. Однако эта попытка, как отмечается в материале, не увенчалась успехом. 1 ноября 2017 Daily Beast

Daily Beast: главный поборник импичмента Трампа утверждает, что стала жертвой российского интернет-бота Главный поборник импичмента Трампа конгрессвумен Максин Уотерс заявила, что она стала целью российского бота в Twitter, который пытался сместить её с должности, сообщает The Daily Beast. Уотерс написала письмо генеральному директору Twitter Джеку Дорси, в котором она утверждает, что «аккаунт распространял преувеличенные и ложные истории» и стал активно преследовать её после победы Трампа на выборах. 28 октября 2017 Daily Beast

Daily Beast: для доступа к военным технологиям США России шпионы не нужны Москва может «похищать» секреты у США с помощью не только разведчиков, но и обычных американских бизнесменов, пишет The Daily Beast. По словам издания, это подтвердил закончившийся накануне суд над работниками техасской компании Arc Electronics. Они были признаны виновными в передаче «секретных технологий» российским силовым структурам. 27 октября 2017 Daily Beast

DB: «российские хакеры» сделали конференцию по киберугрозам наживкой для своих атак Участникам Международной конференции по киберконфликтам стали приходить письма с вложенными файлами Microsoft Word, посвящёнными этому мероприятию, но оказалось, что передаваемые сообщения заражены шпионскими программами. Как пишет The Daily Beast, обвиняют в рассылке этих писем «российских хакеров», которые были замешаны во взломе серверов американских демократов. 23 октября 2017 Daily Beast

Daily Beast: Россия нанимала видеоблогеров, чтобы очернять Клинтон Как утверждает The Daily Beast, Россия нанимала видеоблогеров, чтобы последние выступали с критикой Хиллари Клинтон — участницы прошлогодней президентской гонки в США. По мнению американских следователей, контент таких блогеров в социальных сетях был частью широкомасштабной российской кампании по оказанию влияния на выборы 2016 года в Соединённых Штатах. 9 октября 2017 Daily Beast