DN: норвежская разведка указала на Россию как на главную угрозу национальным интересам Попытки «некоторых держав» утвердиться на мировой арене представляют опасность для Норвегии, пишет Dagens Nyheter со ссылкой на новый доклад Военной разведывательной службы этой страны. Как отмечается в докладе, главную угрозу норвежским интересам представляет Россия, так как она мешает ЕС и НАТО закрепиться в близлежащих регионах, а также пытается оказать влияние на внутренние дела западных государств. 9 марта 2018 Dagens Nyheter

Если завтра апокалипсис: Dagens Nyheter рассказала, как Путин и Трамп смогут пережить ядерную войну Лишь Россия и США располагают «самолётами судного дня» — машинами, способными в случае ядерной войны в кратчайшие сроки вывести из-под удара своих президентов, пишет Dagens Nyheter. Как отмечает издание, эти «летающие бункеры» главным образом служат в качестве неуничтожимых узлов связи, откуда лидеры держав смогут отдать приказ нанести удар возмездия. 8 марта 2018 Dagens Nyheter

DN нашла бич российской гражданской авиации — мелкие региональные перевозчики Хотя в последнее время в России дела с лётной безопасностью существенно улучшились, крушения самолётов по-прежнему нередки, пишет для Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен. По мнению журналистки, вызвано это, прежде всего, тем, что авиаперевозками занимается огромное количество не слишком надёжных мелких региональных компаний. 13 февраля 2018 Dagens Nyheter

Dagens Nyheter: Собчак не надеется на победу, но строит планы на будущее Хотя кандидат в президенты России Ксения Собчак и не считает, что у неё есть шанс на победу в грядущих выборах, в этом году она главным образом намерена создать почву для того, чтобы занять президентский пост через шесть лет. В своём интервью Dagens Nyheter политик также заявила, что выборы в России легитимными делает не столько её присутствие на них, сколько признание их результатов странами Запада. 28 января 2018 Dagens Nyheter

Глава МИД Финляндии: стабильная Россия — в наших интересах, но её будущее вызывает тревогу Россия — непосредственный сосед Финляндии, и в Хельсинки всегда готовы на открытую дискуссию с Москвой, пишет для Dagens Nyheter министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Как отметил министр, стабильная Россия — в интересах Финляндии, однако ситуация в этой стране, где экономика зависит от природных ископаемых, а гражданское общество не имеет существенного веса, вызывает тревогу. 27 января 2018 Dagens Nyheter

DN: шведы уже не так стремятся в НАТО — всё равно спасёт, если кто-то нападёт Совместный опрос Dagens Nyheter и компании Ispos показал, что лишь 40% шведов стремятся к вступлению в НАТО, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, составители опроса указали на «небольшой парадокс»: большая часть противников членства Швеции в блоке уверены, что альянс всё равно придёт Стокгольму на помощь, если потребуется. 9 января 2018 Dagens Nyheter

Министр обороны Дании: у Швеции и Финляндии больше причин опасаться России — ведь они не в НАТО Служба разведки Дании готова к любому развитию событий, но в Копенгагене не видят в России непосредственную угрозу национальной безопасности, приводит Dagens Nyheter слова министра обороны Дании Клауса Йорта Фредериксена. По мнению политика, определённые причины опасаться «российской угрозы» есть у Швеции и Финляндии, которые в НАТО не входят. 8 января 2018 Dagens Nyheter

Dagens Nyheter об особенностях «собачьей жизни» в Москве: прогресс есть Когда у журналистки Анны-Лены Лаурен появился пудель, она смогла окунуться в московскую «собачью жизнь». В своей статье для Dagens Nyheter она рассказала о том, как россияне относятся к собакам. Как отмечает Лаурен, москвичи стали чаще убирать за своими питомцами, а также очень любят одевать их в разнообразную одежду. 10 декабря 2017 Dagens Nyheter

DN: Макларен порадовался, что решение о санкциях против России принимать не ему Отрицание Россией обвинений в организации «допинговой программы» — это «политическая игра», которая становится просто смешной, заявил в интервью Dagens Nyheter Ричард Макларен. Кроме того, составитель доклада о «российской допинговой программе» отметил, что рад тому, что решение о спортивных санкциях против России принимать предстоит не ему. 30 ноября 2017 Dagens Nyheter

DN: Трамп пошёл в контратаку на СМИ в российском стиле Недавнее интервью Дональда Трампа, которое тот дал «раболепному» ведущему канала Fox News Шону Хэннити, заставляет вспомнить о «пропаганде таких диктатур», как Россия и Китай, пишет Dagens Nyheter. Как отмечает издание, обвиняя телеканалы в фальсификациях, Трамп добился прямо противоположного эффекта: американцы стали больше верить своим СМИ. 13 октября 2017 Dagens Nyheter