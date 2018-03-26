Французский политолог: слабая российская экономика — это «западный миф» Столкнувшись с «унизительными вызовами», которые представляет Россия, Запад, как пишет французский политолог Иван Бло в своей статье для Boulevard Voltaire, «придумал новый миф, чтобы себя подбодрить»: российская экономика слаба и находится на таком же уровне, как и испанская. Однако, как утверждает политолог, подтверждая свои слова данными аналитических центров, Россия — «это, бесспорно, вторая или третья мировая экономика после Китая и США», а западные элиты снова «скрывают правду». 26 марта 2018 Boulevard Voltaire

«Раболепство и мелочность»: Макрона раскритиковали за бойкот России на книжном салоне в Париже Бойкот, выдвинутый Эммануэлем Макроном русскому павильону на книжном салоне в Париже, является одновременно признаком «раболепства и мелочности» президента Франции, отмечает французский писатель Ролан Юро в своей статье для Boulevard Voltaire. По мнению писателя, Макрон захотел показать себя «примерным учеником» НАТО и Евросоюза и не учёл глубокую историческую связь между Россией и Францией. 25 марта 2018 Boulevard Voltaire

Французский политик: «Если вы скажете, что любите Россию — значит, вы агент Кремля!» Хорошие отношения с Москвой выгодны Парижу, однако всех, кто об этом заикнётся, тут же объявляют агентами Путина, посетовал в интервью Boulevard Voltaire мэр городка Бриенн-ле-Шато Николя Дюик. Тем не менее, считает политик, необходимо рассказывать французам правду о России — ведь господствующие СМИ её не расскажут. 21 марта 2018 Boulevard Voltaire

Французский политик: «арабская весна» расколола Запад и усилила влияние Путина Вместо торжества демократии «арабская весна» обернулась хаосом и разгулом исламизма, полагает бывший депутат Национального собрания Франции Кристиан Ваннест. В своей статье на сайте Boulevard Voltaire политик рассуждает об ошибках Запада и о причинах укрепления позиций России на Ближнем Востоке. 29 января 2018 Boulevard Voltaire

BV: угасающий Запад объявил Россию смертельным врагом Западные демократии основаны на идее безграничного потребления, но в условиях ограниченности ресурсов это невозможно, пишет Boulevard Voltaire. Россия же, наоборот, сейчас заново обретает свои духовные основы, и у неё много природных богатств. Именно поэтому Запад целенаправленно записал Россию во враги и нагнетает в своих обществах русофобию, уверен автор статьи. 5 сентября 2017 Boulevard Voltaire

Boulevard Voltaire: Макрон пришёл к власти как Путин — возможно, и править будет так же Встреча Эммануэля Макрона и Владимира Путина в Версале на прошлой неделе «позволила пролить свет на сходство» двух политиков, сообщает Boulevard Voltaire. И Путин, и Макрон «пришли к власти одинаковым образом — при помощи уходящих президентов и олигархов, которым нужны были марионетки». Пока неясно, откажется ли Макрон, как когда-то и Путин, от этой роли, однако, как считает французское издание, такой поворот событий возможен. 5 июня 2017 Boulevard Voltaire

Boulevard Voltaire: Польша призывает Европу проснуться от «летаргического сна» Польша «дала чётко понять» Евросоюзу, что не будет принимать беженцев, так как это ставит под угрозу национальную безопасность страны, сообщает Boulevard Voltaire. Премьер-министр Польши Беата Шидло, выступая в сейме, призвала Европу проснуться от «летаргического сна», иначе она будет «каждый день оплакивать своих детей». 29 мая 2017 Boulevard Voltaire

Boulevard Voltaire: у Ле Пен есть все шансы на победу Шансы Марин Ле Пен на победу во втором туре президентских выборов во Франции растут с каждым днём, считает Boulevard Voltaire. По мнению французского издания, Ле Пен приобрела серьёзную поддержку кандидатов, набравших наименьшее количество голосов в первом туре, а часть избирателей Меланшона и Фийона, которые разделяют многие её идеи, могут легко перейти на её сторону. 2 мая 2017 Boulevard Voltaire

Boulevard Voltaire: Макрон поразил избирателей незнанием собственной программы Эммануэль Макрон, один из главных претендентов на президентский пост во Франции, произнося речь о высшем образовании, показал, что не разбирается в собственной программе, сообщает Boulevard Voltaire. По мнению французского издания, «некомпетентность и беззастенчивость» Макрона заставляет значительную часть французов от него отвернуться. 17 апреля 2017 Boulevard Voltaire

Общественный деятель: я привёз донбасский конфликт в Париж Война в Донбассе — ужасный конфликт, таящий в себе угрозу для всей Европы и унёсший уже тысячи жизней, однако Франция предпочитает закрывать на это глаза, пишет на страницах Boulevard Voltaire общественный деятель Никола Миркович. Чтобы перебороть такую тенденцию, возглавляемая Мирковичем организация Ouest-Est привезла в Париж десятилетнего жителя региона Андрея, раненного в ходе украинского обстрела и оставшегося инвалидом. 10 апреля 2017 Boulevard Voltaire