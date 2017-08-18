Польский эксперт: АЭС в Островце увеличит зависимость Белоруссии от России

АЭС, которую строит Россия в белорусском Островце — это «политический инструмент», заявила сотрудница Польского института международных отношений Анна Дынер в интервью Biznes Alert. По её мнению, этот проект «изначально был политическим», и после завершения строительства электростанция увеличит зависимость Белоруссии от России. Российско-белорусский проект также вызывает опасения Литвы, поскольку «в случае атаки» на АЭС в зоне радиоактивного заражения может оказаться Вильнюс, отмечается в статье.