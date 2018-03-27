Asia Times: при Трампе США разрушают «либеральный мировой порядок» Ввиду отказа США при Дональде Трампе играть роль «главного архитектора и защитника либерального мирового порядка» во всём мире наблюдается ослабление демократии и рост популизма, пишет автор материала Asia Times, президент Совета по международным отношения Ричард Хаас. Итогом этого процесса станет то, что мир будет менее свободным, менее процветающим, менее мирным, считает автор. 27 марта 2018 Asia Times

Asia Times: Путин едет на Дальний Восток и, может, заглянет на Курилы Во время предстоящего визита на Дальний Восток президент России Владимир Путин может посетить Курильские острова, принадлежность которых в настоящий момент оспаривает Япония, передаёт Asia Times. Издание предполагает, что в рамках поездки будет затронут вопрос о размещении на островах новой военно-морской базы страны. 21 февраля 2018 Asia Times

Asia Times: Сирия лишь «верхушка айсберга» противоречий между США и Турцией Несмотря на наметившуюся после визита Рекса Тиллерсона в Анкару «оттепель» в прохладных отношениях между США и Турцией, которая может в корне изменить ситуацию в Сирии, Россия с Ираном не показывают признаков обеспокоенности, пишет обозреватель Asia Times М. К. Бхадракумар. Москва и Тегеран справедливо считают, что двум союзникам НАТО не удастся так быстро преодолеть взаимное недоверие. 20 февраля 2018 Asia Times

Asia Times: Япония модернизирует Владивосток в надежде на «смягчение курильского вопроса» Накануне визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву в этом году Токио подготовил проект по модернизации Владивостока в надежде на «смягчение переговоров по Курилам», сообщает Asia Times. Однако, по мнению экспертов, эффект от проекта японцев, скорее всего, останется «символическим» и не решит проблему «спорных территорий». 9 февраля 2018 Asia Times

Asia Times: камчатская вода утолит жажду китайской провинции Китайская сторона планирует наладить поставку питьевой воды с Дальнего Востока России, в частности с полуострова Камчатка, пишет Asia Times. Ценный ресурс намерены отправлять танкерами в южные районы Китая. Между тем, как отмечает издание, некоторые эксперты сомневаются, что этот проект осуществим с экономической точки зрения. 8 февраля 2018 Asia Times

Призрак Ришелье рассказал Asia Times, как обойти Россию и Китай на Ближнем Востоке Малыми силами, но большим количеством жертв и ещё большей хитростью кардинал Ришелье в своё время привёл Францию к процветанию и оставил своё имя в истории. Американский экономист и эссеист, а также обозреватель Asia Times Дэвид Пол Гольдман представил, какие советы сегодня бы мог дать США «гений Тридцатилетней войны», чтобы помочь Америке удержать власть на Ближнем Востоке. 6 февраля 2018 Asia Times

Asia Times: Россия восстановит аэропорты на Дальнем Востоке Российские власти выделили $235 млн на реконструкцию дальневосточных аэропортов до 2020 года, сообщает Asia Times. И хотя, по словам экспертов, не стоит рассчитывать на помощь иностранных инвесторов, некоторые крупные объекты международного значения вроде Хабаровска и Владивостока могут их заинтересовать. 27 января 2018 Asia Times

Индийский дипломат: похвалив Ким Чен Ына, Путин послал предупреждающий сигнал Трампу Осыпая похвалами северокорейского лидера Ким Чен Ына, Владимир Путин посылает недвусмысленный сигнал Дональду Трампу, пишет на страницах Asia Times бывший индийский дипломат М.К. Бхадракумар. В условиях, когда маленькие страны вынуждены прибегать к ядерному оружию, чтобы противостоять американской угрозе, Путин даёт вашингтонским элитам понять, что отныне их попыткам изменить мировой баланс сил буден дан отпор. 15 января 2018 Asia Times

Asia Times: Россия заметила усиление ИГ близ «Нового шёлкового пути» Как сообщил спецпредставитель президента России Замир Кабулов, на сегодня число боевиков ИГ в Афганистане выросло до 10 тыс. человек. Однако США не желают предпринимать меры по борьбе с террористами в регионе. По мнению некоторых экспертов, таким образом Вашингтон хочет помешать Китаю в реализации масштабного проекта «Нового шёлкового пути», который проходит через соседний Пакистан. 27 декабря 2017 Asia Times

Экс-министр ВМС США: Россия, Китай и Иран грозят Америке «новым Пёрл-Харбором» Сближение России, Китая и Ирана напомнило бывшему министру ВМС США Джону Леману союз, который заключили Германия, Япония и Италия перед Второй мировой войной. Однако наибольшую опасность для Америки представляет даже не «новая группа врагов», а устаревшие вооружения и сокращения бюджета, заявил экс-министр в интервью Asia Times. 30 ноября 2017 Asia Times