Подсчитали — прослезились: Япония не будет разрабатывать собственный истребитель Япония откажется от первоначальных планов разработать своими собственными силами передовой истребитель, сообщает The Asahi Shimbun. Всё дело в том, что в Министерстве финансов страны призвали проявить осторожность, сославшись на «гигантские расходы», которые повлечёт за собой отечественная разработка реактивного истребителя нового поколения, отмечает японское издание. 6 марта 2018 Asahi Shimbun

Asahi Shimbun: российское исследовательское судно вызвало раздражение в Японии Японские власти, засекшие российское океанографическое судно на своей территории, напомнили Москве, что у неё нет права на проведение исследовательских работ без соответствующего разрешения. Как сообщает The Asahi Shimbun, действия России вызвали у Токио «особое негодование», поскольку японцы ещё надеются на сближение и урегулирование «территориального спора» по Южным Курилам. 14 июня 2017 Asahi Shimbun

Asahi: новая дивизия России на Курилах затруднит решение территориального спора Через посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки Токио незамедлительно осудил решение Москвы развернуть дивизию на Курильских островах, сообщает Asahi Shimbun. О намерении России укрепить своё военное присутствие на оспариваемых территориях заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Газета опасается, что подобное решение Москвы снижает шансы на урегулирование территориального спора. 23 февраля 2017 Asahi Shimbun

Американский политик: Трампу следует бояться не России и Китая, а краха Европы Ослабление Евросоюза, на который Америка привыкла рассчитывать как на партнёра, представляет для США большую угрозу, чем Китай и Россия, заявил в интервью Asahi Shimbun президент Центра стратегических и международных исследований Джон Хэмр. Эксперт также отметил, что Дональду Трампу будет непросто выстраивать отношения с Москвой из-за противодействия республиканцев в конгрессе. 23 января 2017 Asahi Shimbun

Asahi Shimbun: В островной полемике с Японией Путин делает упор на Крым В интервью японской прессе российский президент Владимир Путин продемонстрировал, что санкции, которые Япония поддерживает в отношении России, мешают урегулированию Курильского вопроса. Такое мнение высказала японская газета Asahi Shimbun. Путин отметил, что территориальный вопрос может быть решен только после подписания мирного договора по Второй мировой войне, а он должен ложиться «на почву доверия». 14 декабря 2016 Asahi Shimbun

Asahi: Перед приездом Путина Япония пустит в ход «щенячью дипломатию» Чтобы «смягчить сердце» Владимира Путина во время его предстоящего визита, японцы собираются подарить российскому лидеру еще одного пса редкой породы акита-ину, сообщает Asahi Shimbun. Первую собаку Путину подарили в 2012 году, и теперь японские власти ждут подтверждения от российского правительства. 5 декабря 2016 Asahi Shimbun

Asahi Shimbun: Угроза экстремизма объединила все страны ШОС Во время саммита ШОС Россия, Китай и четыре страны Средней Азии намерены скоординировать свои действия по борьбе с терроризмом и экстремизмом таких организаций, как ИГ, сообщает Asahi Shimbun. В ряды этого клуба также рвутся Индия и Пакистан; возможно, из наблюдателя полноправным членом скоро станет и Иран, отмечает японская газета. 24 июня 2016 Asahi Shimbun

Японский МИД: Вернуть Россию в G7 нельзя, пока не закрыта «тема Крыма» Пока Россия не «сделала что-нибудь» с Крымом, «аннексированным» вопреки международному праву, в «Большую семерку» ее вряд ли вернут – так заявил один из чиновников японского МИД, обсуждая тему предстоящего саммита G7 в Японии. А ведь правительство премьера Синдзо Абэ очень ценит отношения с РФ – в преддверии саммита Абэ даже намерен побывать в России, чтобы выступить посредником с Западом, напоминает Asahi Shimbun. 28 марта 2016 Asahi Shimbun

Asahi Shimbun: Космодром Восточный удобен японцам тем, что ехать недалеко В скором времени, несмотря на урезание бюджета на космос, Россия планирует начать работу космодрома Восточный. По мнению профессора Японского космического агентства, он должен стать большим подспорьем не только российской, но и мировой космонавтике. А из Японии до него и ехать совсем недалеко – на Дальний Восток, отмечает автор на страницах Asahi Shimbun. 18 января 2016 Asahi Shimbun

Asahi Shimbun: Япония вызвалась представлять Россию на саммите G7 Визит высшего руководителя правящей партии Японии в Москву нацелен на то, чтобы диалог Москвы и Токио на высшем уровне не затухал, пишет Asahi Shimbun. При этом политик заявил, что даже в отсутствие России на грядущем саммите G7 – который пройдет в Японии – Токио готов продолжать учитывать интересы России. Или даже, по мнению японской газеты, «выступать от ее имени». 14 января 2016 Asahi Shimbun