Asahi Shimbun
Подсчитали — прослезились: Япония не будет разрабатывать собственный истребитель
Япония откажется от первоначальных планов разработать своими собственными силами передовой истребитель, сообщает The Asahi Shimbun. Всё дело в том, что в Министерстве финансов страны призвали проявить осторожность, сославшись на «гигантские расходы», которые повлечёт за собой отечественная разработка реактивного истребителя нового поколения, отмечает японское издание.
Asahi Shimbun: российское исследовательское судно вызвало раздражение в Японии
Японские власти, засекшие российское океанографическое судно на своей территории, напомнили Москве, что у неё нет права на проведение исследовательских работ без соответствующего разрешения. Как сообщает The Asahi Shimbun, действия России вызвали у Токио «особое негодование», поскольку японцы ещё надеются на сближение и урегулирование «территориального спора» по Южным Курилам.
Asahi: новая дивизия России на Курилах затруднит решение территориального спора
Через посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки Токио незамедлительно осудил решение Москвы развернуть дивизию на Курильских островах, сообщает Asahi Shimbun. О намерении России укрепить своё военное присутствие на оспариваемых территориях заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Газета опасается, что подобное решение Москвы снижает шансы на урегулирование территориального спора.
Американский политик: Трампу следует бояться не России и Китая, а краха Европы
Ослабление Евросоюза, на который Америка привыкла рассчитывать как на партнёра, представляет для США большую угрозу, чем Китай и Россия, заявил в интервью Asahi Shimbun президент Центра стратегических и международных исследований Джон Хэмр. Эксперт также отметил, что Дональду Трампу будет непросто выстраивать отношения с Москвой из-за противодействия республиканцев в конгрессе.
Asahi Shimbun: В островной полемике с Японией Путин делает упор на Крым
В интервью японской прессе российский президент Владимир Путин продемонстрировал, что санкции, которые Япония поддерживает в отношении России, мешают урегулированию Курильского вопроса. Такое мнение высказала японская газета Asahi Shimbun. Путин отметил, что территориальный вопрос может быть решен только после подписания мирного договора по Второй мировой войне, а он должен ложиться «на почву доверия».
Asahi: Перед приездом Путина Япония пустит в ход «щенячью дипломатию»
Чтобы «смягчить сердце» Владимира Путина во время его предстоящего визита, японцы собираются подарить российскому лидеру еще одного пса редкой породы акита-ину, сообщает Asahi Shimbun. Первую собаку Путину подарили в 2012 году, и теперь японские власти ждут подтверждения от российского правительства.
Asahi Shimbun: Угроза экстремизма объединила все страны ШОС
Во время саммита ШОС Россия, Китай и четыре страны Средней Азии намерены скоординировать свои действия по борьбе с терроризмом и экстремизмом таких организаций, как ИГ, сообщает Asahi Shimbun. В ряды этого клуба также рвутся Индия и Пакистан; возможно, из наблюдателя полноправным членом скоро станет и Иран, отмечает японская газета.
Японский МИД: Вернуть Россию в G7 нельзя, пока не закрыта «тема Крыма»
Пока Россия не «сделала что-нибудь» с Крымом, «аннексированным» вопреки международному праву, в «Большую семерку» ее вряд ли вернут – так заявил один из чиновников японского МИД, обсуждая тему предстоящего саммита G7 в Японии. А ведь правительство премьера Синдзо Абэ очень ценит отношения с РФ – в преддверии саммита Абэ даже намерен побывать в России, чтобы выступить посредником с Западом, напоминает Asahi Shimbun.
Asahi Shimbun: Космодром Восточный удобен японцам тем, что ехать недалеко
В скором времени, несмотря на урезание бюджета на космос, Россия планирует начать работу космодрома Восточный. По мнению профессора Японского космического агентства, он должен стать большим подспорьем не только российской, но и мировой космонавтике. А из Японии до него и ехать совсем недалеко – на Дальний Восток, отмечает автор на страницах Asahi Shimbun.
Asahi Shimbun: Япония вызвалась представлять Россию на саммите G7
Визит высшего руководителя правящей партии Японии в Москву нацелен на то, чтобы диалог Москвы и Токио на высшем уровне не затухал, пишет Asahi Shimbun. При этом политик заявил, что даже в отсутствие России на грядущем саммите G7 – который пройдет в Японии – Токио готов продолжать учитывать интересы России. Или даже, по мнению японской газеты, «выступать от ее имени».
Asahi: «Мультяшные» россиянки признались японцам в любви к аниме
На Хоккайдо в рамках японо-российского молодежного обмена побывали десять россиянок – в образе персонажей из известных японских аниме-мультфильмов (косплей). Как сообщает Asahi Shimbun, многим из них понравились города самого северного из японских островов, — а в одном из них через месяц как раз пройдет фестиваль косплея.