Грузия Online: Саакашвили планирует вернуться к власти в Грузии в этом году Михаил Саакашвили заявил о желании выиграть выборы в Грузии и развалить правительство Бидзины Иванишвили. Как пишет «Грузия Online», политик обвинил нынешнее правительство Грузии в коррупции, растрате денег, ухудшении ситуации с безопасностью и криминале. 5 марта 2018 Грузия Online

Порошенко: у Украины и Грузии общий агрессор Во время визита на разделительную линию между Грузией и Южной Осетией Пётр Порошенко заявил, что у Киева и Тбилиси есть общий агрессор — Россия. Как пишет портал «Грузия Online», Порошенко подчеркнул, что весь мир демонстрирует солидарность с Грузией и Украиной, а Россия находится в изоляции. 19 июля 2017 Грузия Online

ПА НАТО: Россия должна вернуться к «официальным» границам с Грузией Президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли заявил, что заседание в Грузии носит символический характер и демонстрирует готовность альянса защитить эту страну и её соседей от «агрессивного поведения России». Он также подчеркнул, что Россия должна «вернуться к официально признанным границам» и прекратить агрессию в отношении Грузии, Украины и Молдавии, передаёт «Грузия Online». 29 мая 2017 Грузия Online

Грузия заменит российские штурмовики на беспилотники Грузинская армия откажется от использования российских штурмовиков Су-25 в пользу беспилотников. Как передаёт «Грузия Online», начальник Генштаба Грузии Владимир Чачибая объяснил данный шаг невозможностью эффективного использования самолётов, поскольку стоявшие на вооружении армии Су-25 почти всё время оставались на земле. 2 марта 2017 Грузия Online

Тбилиси осудил выборы в Госдуму на «оккупированных территориях» Грузии Тбилиси осудил проведение Россией выборов в Госдуму РФ на «оккупированных территориях» Грузии. Как сообщает Грузия Online, Москва незаконно открыла на этих территориях 21 избирательный участок, тем самым в очередной раз проявив свою «аннексионную политику». 19 сентября 2016 Грузия Online

Координатор Госдепа: Саакашвили ошибся, поддавшись на провокацию России В 2008 году президент Грузии Михаил Саакашвили не прислушался к рекомендациям США и совершил ошибку, начав военные действия в ответ на «провокации» России, заявил координатор Госдепартамента по вопросам санкций Дэниел Фрид. Но поскольку в то время на Западе не было единства по санкциям в отношении Москвы, Вашингтон решил вместо этого поддержать грузинскую экономику, чтобы «спасти остальную Грузию», пояснил Фрид. 1 сентября 2016 Грузия Online

Грузия Online: Грузины не поехали на учения НАТО из-за ветрянки Грузинские солдаты не поехали на учения НАТО «Aнаконда-16», проходящие в Польше. По сообщению Министерства обороны, причиной тому стала ветрянка, которой военнослужащие заразились от своих детей. 10 июня 2016 Грузия Online

Экс-министр: Грузины на американских самолетах спасли Тбилиси от России По словам бывшего министра обороны Грузии, не стоит слушать «ублюдков», которые «с умными лицами проповедуют, что, оказывается, Россия проявила добрую волю и в 2008 году не взяла Тбилиси, и за это, оказывается, мы ей должны быть по гроб благодарны». Он считает, что, на самом деле Россию остановила грузинская армия и «прямая военная поддержка», сообщает «Грузия Online». 10 августа 2015 Грузия Online

Саакашвили предложил грузинским детям «снять стресс» в Одессе Глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили предложил грузинским детям, пострадавшим в результате наводнения в Тбилиси, отдохнуть в Одессе. Кроме того, он сообщил, что после восстановления Тбилисского зоопарка Украина передаст Грузии животных в знак солидарности. 20 июня 2015 Грузия Online

Пингвина из Тбилисского зоопарка видели на границе с Азербайджаном Большинство африканских пингвинов в Тбилисском зоопарке погибли в результате мощного наводнения, но один из них смог сбежать и доплыть по реке до грузино-азербайджанской границы. Из столицы за пернатым направили специальную группу, которая вернет птицу в Тбилиси, сообщает «Грузия Online». 17 июня 2015 Грузия Online