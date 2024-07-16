NYT: связи партии Зеленского с некогда пророссийскими политиками подрывают доверие к его правительству

В Верховной раде царит неразбериха, а доминировавшая некогда в парламенте партия Зеленского «Слуга народа» фактически раскололась на фракции и вынуждена для принятия законов опираться на поддержку бывших членов пророссийского «Оппозиционного блока», сообщает The New York Times. В результате альянс партии Зеленского с этими политиками подрывает доверие к его правительству.
В украинском парламенте царит неразбериха, пишет The New York Times.
Как напоминает издание, у Верховной рады больше полномочий, чем у президента. Однако сейчас даже министры, которые по закону обязаны являться на заседания, когда их вызывают, отнюдь не всегда так поступают, и это им сходит с рук.
Партия Зеленского «Слуга народа», некогда серьёзная политическая сила, фактически утратила своё большинство, разделившись на фракции. Чтобы принимать ключевые законопроекты, она вынуждена опираться на поддержку законодателей, которые принадлежали к запрещённой ныне пророссийской партии «Оппозиционный блок».
Неразбериха в парламенте и необычный альянс между правящей партией и бывшими членами распущенной пророссийской партии подрывают доверие к правительству, которое пытается перезапустить военные действия после нескольких месяцев российских успехов.
По мнению критиков, такой беспорядок препятствует выполнению парламентом какой-либо значимой роли в надзоре за деятельностью правительственных учреждений даже на фоне того, как в Украину вливаются миллиарды долларов иностранной помощи.
Эта неразбериха также усилила критику, касающуюся того, что в кабинете Зеленского оказалось сосредоточено чересчур много власти, помимо той, что уже предоставлена ему в соответствии с введённым в стране военным положением.
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