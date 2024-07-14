Майк Помпео: Байден не может обеспечить безопасность США

На саммите НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден показал иностранным лидерам, что его состояние не позволяет ему руководить страной и обеспечивать её безопасность, заявил бывший госсекретарь Майк Помпео в эфире Fox News. По словам Помпео, Байден показал противникам США, что сейчас как раз тот самый момент, чтобы продолжать оказывать давление на страну.

Полная оговорок пресс-конференция Джо Байдена, возможно, удовлетворила некоторых из его сторонников, но как теперь к президенту относятся наши союзники и противники? С нами на связь выходит бывший госсекретарь и обозреватель Fox News Майк Помпео. Вы знаете многих из этих лидеров, к какому выводу они пришли? Это был лишь один момент, очевидный, бросающийся в глаза, но они провели с ним несколько дней, следовательно, должны были увидеть ухудшение состояния Байдена. Что это значит для союзников и противников по всему миру?

МАЙК ПОМПЕО, бывший государственный секретарь США: Доброе утро, Пит! Вы точно знаете, что это значит. У меня был этот опыт на протяжении четырёх лет. Президент Байден прав в одном: как президент Соединённых Штатов, вы ежедневно проходите тесты на когнитивные способности. И, к сожалению, мы видим, что он с ними не справляется. Из-за проводимой им политики в Афганистане погибли 13 наших солдат. Это не было недавно или после дебатов.

Очевидно, что проблемы, с которыми сталкивается президент, касаются не только того, кто должен участвовать в выборах, но и следующих шести месяцев и принятия решений, которые необходимы для обеспечения безопасности американцев. И будь то Ближний Восток и война, которая там идёт, или война в Европе, президент Байден явно провалил этот политический тест и будет продолжать его проваливать.

Как мне кажется, когда иностранные лидеры видят, как он совершает эти ошибки, эти вопиющие промахи, для них это является доказательством того, что они видели в частных беседах с Байденом: что это не тот человек, который может вести серьёзный, вдумчивый и глубокий разговор о важных вопросах, которые также важны для их стран, если они наши союзники. А наши противники думают, что это, возможно, как раз тот самый момент, чтобы продолжать оказывать давление на Америку.

Меня очень беспокоит, что следующие шесть месяцев страной будет руководить человек, который явно продемонстрировал, что не знает, как ставить Америку на первое место, чтобы обеспечить её безопасность.

Дата выхода в эфир 13 июля 2024 года.