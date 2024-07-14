Американский конгрессмен: чем дольше Байден находится на сцене, тем больше ошибок совершает

Вся Америка видит проблемы со здоровьем Джо Байдена: чем дольше президент стоит на сцене, тем больше ошибок совершает, заявил в эфире Fox Business член палаты представителей Остин Скотт. Скотт предположил, что демократы ищут кандидата в вице-президенты, а Камалу Харрис выдвинут кандидатом в президенты.

ОСТИН СКОТТ, член палаты представителей от Республиканской партии: Сейчас люди видят то, что в вашингтонских политических кругах видели на протяжении нескольких месяцев: у Байдена серьёзные проблемы со здоровьем, из-за которых снижаются его когнитивные способности. Честно говоря, Мария, думаю, единственный вопрос сейчас в том, кто станет кандидатом в вице-президенты от обеих партий?

Быть может, вы видели, как сразу после пресс-конференции Байдена Джим Хаймс, глава комитета по разведке палаты представителей, очень влиятельный член конгресса публично отметил: «Благодарю вас за службу, господин президент, нам нужно двигаться дальше». То же сказал и Адам Смит. Таким образом, два ведущих демократа в палате представителей, отвечающих за вопросы нашей национальной безопасности и военных миссий, призвали Байдена выйти из гонки. И дело не в том, что они не питают к нему симпатии или уважения, а в том, что они осознают угрозу для страны и нашей национальной безопасности, которая заключается в том, что у власти тот, кто попросту утратил дееспособность в интеллектуальном плане.

В итоге, думаю, всё это лишь вопрос времени. Вероятно, демократы дождутся, когда пройдёт Национальный съезд Республиканской партии, а затем заменят Байдена. Полагаю, сейчас демократы отбирают кандидатов на пост вице-президента, а Харрис станет их кандидатом в президенты.

Хочу также отметить, Мария, я действительно считаю, что Байдена саботирует внутреннее окружение. Прослужив на своём посту уже долгое время, я задаюсь вопросом: почему команда Байдена позволяет ему столь долго оставаться на политической арене? Они ведь понимают: чем дольше ему будет позволено на ней оставаться, тем больше он совершит ошибок. Поэтому, думаю, в его команде (как внутри Белого дома, так и вовне) есть люди, которые сейчас работают над поиском кандидата в вице-президенты от Демократической партии, а Харрис выдвинут кандидатом в президенты.

Дата выхода в эфир 12 июля 2024 года.