Американский конгрессмен: чем дольше Байден находится на сцене, тем больше ошибок совершает
ОСТИН СКОТТ, член палаты представителей от Республиканской партии: Сейчас люди видят то, что в вашингтонских политических кругах видели на протяжении нескольких месяцев: у Байдена серьёзные проблемы со здоровьем, из-за которых снижаются его когнитивные способности. Честно говоря, Мария, думаю, единственный вопрос сейчас в том, кто станет кандидатом в вице-президенты от обеих партий?
Быть может, вы видели, как сразу после пресс-конференции Байдена Джим Хаймс, глава комитета по разведке палаты представителей, очень влиятельный член конгресса публично отметил: «Благодарю вас за службу, господин президент, нам нужно двигаться дальше». То же сказал и Адам Смит. Таким образом, два ведущих демократа в палате представителей, отвечающих за вопросы нашей национальной безопасности и военных миссий, призвали Байдена выйти из гонки. И дело не в том, что они не питают к нему симпатии или уважения, а в том, что они осознают угрозу для страны и нашей национальной безопасности, которая заключается в том, что у власти тот, кто попросту утратил дееспособность в интеллектуальном плане.
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