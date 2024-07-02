Reuters: Россия нарастила экспорт трубопроводного газа в Европу

Москва заметно увеличила поставки голубого топлива по трубопроводам в Европу. В июне объём поставок вырос почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Reuters.

Энергетический гигант «Газпром» значительно увеличили поставки газа в Европу. Они подскочили почти на 23% в июне по сравнению с годом ранее, восстановившись с прошлогодних постсоветских минимумов, сообщает Reuters.

Согласно его расчётам, среднесуточный трубопроводный экспорт российского голубого топлива в прошлом месяце достиг 81,8 млн кубометров. Это показатель был ниже майского (89,5 млн кубометров) из-за проведения технических работ, но гораздо выше 66,8 млн кубометров, которые транспортировались аналогичным образом в июне 2023 года.

Общий экспорт газа «Газпрома» в Европу в этом году составил около 15,5 млрд кубометров. Страны континента стали получать гораздо меньше российского газа в результате политической реакции на украинский конфликт, напоминает агентство.

Вместо этого Москва увеличила продажи энергоносителей Пекину. В результате в прошлом году Китай увеличил импорт газа из России по трубопроводам до 22,7 млрд кубометров, что почти в 1,5 раза больше объёмов, поставленных в 2022 году, обращает внимание Reuters.