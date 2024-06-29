Конгрессмен Стюби: американцы не идиоты — при Байдене цены только растут

Американцы видят, что при Дональде Трампе экономика была лучше, чем при Байдене. Сейчас инфляция их убивает, говорит конгрессмен Грег Стюби в эфире Fox Business. Демократы считают, что можно просто солгать населению. Но люди видят, что их доходы сократились, а цены выросли, каждый день, когда идут в магазин за продуктами.

ГРЕГ СТЮБИ, конгрессмен США: Среднестатистическая американская семья стала тратить на 12 тысяч долларов в год больше, и я говорю только о самой обычной семье. Стоимость праздничного барбекю на 4 июля обойдется на 30% дороже, чем до того, как Джо Байден стал президентом. Американцы всё это видят. Каждый день, когда они идут в продуктовый магазин...

Как и сказал мужчина в вашем ролике, когда люди приходят на бензоколонку или в продуктовый, они понимают, что цены выросли. Дискреционный доход сократился. Американцы не идиоты. Демократы, к сожалению, считают, что американцы идиоты, что можно просто солгать им, сказав: «Экономика в полном порядке!» Но американцы куда умнее. Они видят, что при Дональде Трампе экономика была лучше, чем при президенте Байдене. Они понимают, что инфляция их убивает.

Дата выхода в эфир 27 июня 2024 года.