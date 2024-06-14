WSJ: «вызывает обеспокоенность» — США проморгали строительство китайского мегапорта в Перу

США обеспокоены строительством китайцами огромного порта на побережье Перу, сообщает The Wall Street Journal. Этот регион богат ресурсами, и американцы привыкли считать его практически своим, поэтому их особенно тревожит растущее влияние Пекина. Однако местные власти считают, что Вашингтон сам виноват в происходящем, поскольку переключился на Украину и Ближний Восток.

Китай развернул строительство огромного глубоководного порта в городе Чанкай в Перу на побережье Тихого океана. Соединённые Штаты давно считают этот богатый ресурсами регион своим задним двором, однако новый китайский мегапорт может бросить вызов влиянию американцев в этом регионе, пишет The Wall Street Journal.

Важность этого объекта подчёркивает тот факт, что его открытие должен посетить сам глава КНР Си Цзиньпин. Китай уже является главным торговым партнёром для большей части Южной Америки, а новый порт может открыть дополнительные рынки для китайских автомобилей и других экспортных товаров.

Более того, порт Чанкай может стать первым по-настоящему глобальным торговым центром Южной Америки. Это очень беспокоит Вашингтон, поскольку новый проект позволит Китаю усилить своё влияние в регионе, укрепить контроль над местными ресурсами, и даже разместить здесь свои вооружённые силы.

Выходит, что новый порт поставил Перу в самый эпицентр соперничества между двумя сверхдержавами в Южной Америке.

Генерал Лора Ричардсон, глава Южного командования США заявила на международной конференции по безопасности во Флориде: «Это упростит китайцам процесс добычи всех этих ресурсов региона, так что это должно вызывать беспокойство».

В то же время, по словам бывших вашингтонских чиновников, деятельность китайцев в Чанкае лишь подчёркивает дипломатический вакуум, который Соединённые Штаты сами оставили в Латинской Америке, когда переключились на Украину и Ближний Восток, сообщает WSJ.

«Это меняет правила игры», — пояснил изданию Эрик Фарнсворт, бывший высокопоставленный дипломат Госдепартамента, ныне возглавляющий вашингтонское отделение аналитического центра Совета Америк. «Это действительно по-новому позиционирует Китай в Южной Америке как в воротах на мировые рынки. На данный момент это не просто коммерческий вопрос, это стратегический вопрос».

По данным WSJ, проект оценивается в $3,5 млрд и финансируется китайскими банковскими кредитами. Он будет первым портом на тихоокеанском побережье Южной Америки, способным принимать крупные суда. Это значит, что крупные суда смогут курсировать напрямую между Перу и Китаем, минуя Мексику или Калифорнию, как приходилось делать раньше.

Китайская сторона подчёркивает, что цель строительства заключается исключительно в развитии торговли. А власти Перу посчитали опасения США по поводу военного присутствия Китая безосновательными. Министр иностранных дел Перу Хавьер Госалес-Олаэчеа заявил, что раз уж Вашингтон обеспокоен присутствием Китая в Перу, то Америке прежде всего увеличить объём собственных инвестиций.

«США представлены практически во всём мире с большим количеством инициатив, но не в Латинской Америке. Они похожи на очень важного друга, который проводит с нами мало времени», — цитирует WSJ слова министра.

Сегодня китайские компании контролируют или эксплуатируют терминалы примерно в 100 зарубежных морских портах. По разным подсчётам, в период с 2000 по 2021 год они профинансировали работы по меньшей мере в 46 странах. Инвестиции в морские порты помимо прочего дают Китаю необходимые рычаги воздействия на страны, а корабли ВМС Китая заходили в более чем треть портов, которыми владеют или управляют китайские компании.

По словам бывшего американского чиновника, знакомого с ситуацией, США обсудили с представителями Перу свою обеспокоенность доступом Китая к жизненно важной инфраструктурой. Больше всего Вашингтон беспокоит взаимодействие между коммерческими компаниями Китая и правительством, особенно военными, а также то, что порты могут использоваться в военных целях.

«Американцы в некотором роде спали. Внезапно они проснулись», — так прокомментировал происходящее известный перуанский бизнесмен Джон Юл.

Китай активно расширяет своё присутствие в Латинской Америке, констатирует WSJ. Крупнейшая экономика региона, Бразилия, отклонила требования Вашингтона исключить Huawei Technologies из сетей 5G и собирается развивать полупроводниковые технологии совместно с Пекином.

Китайские компании занимаются строительством метро в столице Колумбии. Гондурас разорвал отношения с Тайванем в надежде получить приток китайских инвестиций. А в Аргентине Китай вкладывается в литиевые рудники, поскольку этот компонент необходим для электромобилей. В Перу интересы Китая не ограничиваются строительством порта. Власти страны позволяют Пекину контролировать практически всю систему энергораспределения в Лиме.