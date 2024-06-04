Bloomberg: дружба с Оманом позволит России укрепиться на Ближнем Востоке

Россия и Оман укрепляют двухсторонние отношения. Как пишет Bloomberg, нейтральная позиция султаната в украинском конфликте способствует развитию взаимовыгодных связей. На ПМЭФ Оман даже получил статус почётного гостя, отмечает издание.

Оман, султанат с населением около 5 миллионов человек, был удостоен почетного статуса страны-гостя Петербургского международного экономического форума. В то время как США ввели санкции против России, такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты и Оман, не ввели свои собственные. Оман иногда называют ближневосточной Швейцарией за его полезную роль в деликатных дипломатических спорах, включая переговоры, которые привели к ядерной сделке с Ираном в 2015 году, пишет Bloomberg.

Российско-оманские деловые отношения крепнут на фоне нейтралитета Маската в российско-украинском конфликте. Они также появляются в то время, когда привлекательность таких мест, как Дубай — один из первых магнитов для россиян — для многих тускнеет. Стоимость жизни в роскошном Дубае резко выросла, а его банки сталкиваются с растущим давлением США. Между тем, небольшие запасы нефти толкают Оман на поиски инвестиций.

Государственный инвестиционный фонд Омана в прошлом году приобрел долю в московской торговой фирме «Деметра Холдинг». В то же время оманский фонд «Сатурн» также выкупил долю российских акционеров зарегистрированной в Казахстане горнодобывающей компании Polymetal International Plc, которая работала в России до разделения своих подразделений в начале этого года.

Побережье Омана также стало горячей точкой для переброски российской нефти с судна на судно, направляющейся в Индию. Между тем, большинство сырьевых компаний, переезжающих в страну, находят свой дом в столице Маскате, известной своими ослепительными базарами, бирюзовыми водами и знаменитым оперным театром.

Стратегическое расположение Омана рядом с Ормузским проливом — жизненно важным судоходным путем для нефти и сжиженного природного газа — придает ему дополнительный геополитический вес.

Но повышенный интерес со стороны России происходит в деликатный момент, когда Маскат стремится привлечь больше западных инвесторов и сталкивается с вопросами со стороны администрации Байдена о потенциальном китайском военном объекте на своей территории.

«Оман сосредоточен на получении экономических выгод при одновременном смягчении политических рисков, связанных с более глубокими связями как с Россией, так и с Китаем», — считает Анна Джейкобс, старший аналитик Международной кризисной группы.