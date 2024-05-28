Конгрессмен: из-за решений Байдена Америку заполоняют китайские агенты

Служба таможенного и пограничного контроля США сообщила, что с октября 2023 года на территорию Соединённых Штатов въехали более 30 тысяч граждан КНР. Как заявил в эфире Fox член палаты представителей США Грег Стуби, все эти люди являются китайскими «оперативниками», которых намеренно засылает Пекин, пользуясь провальной политикой Джо Байдена.

Согласно данным Службы таможенного и пограничного контроля США, в Калифорнию с октября прошлого года въехали более 30 тысяч мигрантов из Китая — то есть, на 8600% больше, чем в 2021 налоговом году.

А у меня в гостях — член палаты представителей от штата Флорида Грег Стуби. Господин конгрессмен, прежде всего хотелось бы услышать, как вы прокомментируете такую вот поразительную статистику.

ГРЕГ СТУБИ, член палаты представителей США от штата Флорида (Республиканская партия): Китай — это угроза номер один для национальной безопасности Соединённых Штатов, а если ваш враг изо всех сил старается найти способ ослабить вашу оборону, в этом ведь ничего удивительного нет. Так почему бы не отправить на территорию США 30 тысяч человек — причём мужчин призывного возраста, оперативников? В Китае ведь, как и во всём мире, знают, что у нас граница нараспашку.





А если сюда добавить ещё 20 тысяч человек, которые успели приехать с начала срока Джо Байдена, выходит, что в нашей стране находятся более 50 тысяч членов Компартии Китая, которые, уверен, поддерживают друг с другом контакт. И это не говоря уже о 30 с лишним тысячах россиян, лиц из Афганистана... Да вообще по всему миру наши противники понимают, что граница у нас не охраняется, а они ведь готовы пользоваться любыми преимуществами.

То есть — давайте всё-таки проясним этот момент — вы, господин конгрессмен, считаете, что эти 30 тысяч китайцев к нам приехали не в поисках лучшей жизни? Вы считаете, что есть какая-то другая закулисная причина, по которой они приехали?

ГРЕГ СТУБИ: Именно так. И посмотрите только на числа: только с октября приехали 30 тысяч человек! А если сравнить со статистикой, за три предыдущих года — тогда ведь въехали только 20 тысяч, а вернее, если правильно помню, 25 тысяч китайских граждан, столько их было с момента вступления в должность Джо Байдена. То есть, они видят, что есть возможность в сотрудничестве с мексиканскими картелями засылать в нашу страну оперативников.





Это никакое не совпадение: наши противники видят, что Байден допускает ошибки и по южной границе, и по разным вопросам нацбезопасности, и видят в них возможность заслать на территорию страны своих оперативников. И то же самое делают другие страны по всему миру. К нам приезжали уже иранцы, и приезжают люди из всех мест мира, где нас ненавидят, намереваясь нам навредить.





А Джо Байден ничего по этому не делает. Больше того, он вообще этот процесс только поощряет — с момента инаугурации он подписал 64 указа, направленных на ослабление контроля на южной границе в политических целях.

Дата выхода в эфир 26 мая 2024 года.